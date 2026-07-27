Tom Holland knallhart: Einige seiner Filme waren "Mist"

Schauspieler Tom Holland (30) hat in einem aktuellen Interview jetzt überraschend offen über sein bisheriges Filmschaffen gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Im "Dish"-Podcast gab der Spider-Man-Darsteller zu, dass er auf manche seiner früheren Projekte alles andere als stolz ist. Ausgerechnet in einer Zeit, in der er gleich zwei große Sommerblockbuster gleichzeitig bewirbt, blickt er selbstkritisch auf vergangene Rollen zurück. Dabei hat er keinen Zweifel daran gelassen, dass er seine Fans in der Vergangenheit manchmal nur halbherzig ins Kino schickte – oder eben gar nicht.

"Ich liebe es gerade absolut", sagte Tom im Podcast. "Wenn man Pressearbeit für Filme macht, auf die man wirklich stolz ist, ist das richtig einfach. Weil wenn sie dich fragen, warum die Leute sich diesen Film ansehen sollten, lügst du niemanden an. Du glaubst wirklich, dass die Leute ihn sehen sollten." Ganz anders sei das früher gewesen: "Ich hatte schon Situationen, in denen die Leute fragen 'Warum sollte man diesen Film sehen?' – und in deinem Hinterkopf denkst du: 'Eigentlich gar nicht, weil er Mist ist.'" Die aktuelle Pressetour hingegen empfindet er als eine Art Triumphzug. "Es fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen wie eine Ehrenrunde an. Ich bin super stolz auf beide Filme." Damit meint er "The Odyssey" und "Spider-Man: Brand New Day", der am 31. Juli in die Kinos kommt. "The Odyssey" hat in seiner ersten Kinowoche bereits weltweit die 258-Millionen-Euro-Marke geknackt. In dem Epos spielt Tom Telemachus, den Sohn des von Matt Damon (55) verkörperten Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg auf seinem langen Heimweg zahlreiche mythische Abenteuer erlebt. Anne Hathaway (43) ist als seine Mutter Penelope zu sehen.

In "Spider-Man: Brand New Day" schlüpft Tom erneut in die Rolle des Superhelden Peter Parker. Vier Jahre nach dem Zauber von Doctor Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch (50), der die Welt dazu brachte, sich nicht mehr an ihn zu erinnern, schützt Peter anonym als Spider-Man New York City – während seine Kräfte eine rätselhafte und gefährliche Entwicklung durchlaufen. Abseits der Leinwand bestätigte Tom kürzlich die Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin und Schauspielkollegin Zendaya (29), mit der er bereits für die Spider-Man-Filme vor der Kamera stand.

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Getty Images Tom Holland bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London, Juli 2026

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day"