Königin Jetsun trauert öffentlich um Prinzessin Bha (†47)

Königin Jetsun Pema (36) von Bhutan hat sich auf Instagram mit bewegenden Worten zu Wort gemeldet und öffentlich Abschied von der verstorbenen thailändischen Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol genommen. Die Prinzessin war am 11. Juni 2026 im Alter von 47 Jahren gestorben – mehr als drei Jahre, nachdem sie im Dezember 2022 beim Joggen mit ihrem Hund zusammengebrochen und ins Koma gefallen war. Zu einem Schwarz-Weiß-Porträt der Verstorbenen schrieb Jetsun auf dem offiziellen Instagram-Account des bhutanischen Königspaares, dass sie und ihr Mann König Jigme "mit großer Trauer" vom Tod der Prinzessin erfahren hätten.

In ihrem Post würdigte Jetsun das Leben und das Wirken von Bajrakitiyabha ausführlich: "Durch ihr Engagement für die Förderung der Gerechtigkeit, die Unterstützung des Wohlergehens von Frauen und Kindern sowie ihren herausragenden Dienst in den Königlichen Thailändischen Streitkräften verkörperte sie ein tiefes Pflichtbewusstsein und ein unerschütterliches Engagement für das Wohlergehen anderer. Ihr Einsatz im öffentlichen Dienst brachte ihr weitreichenden Respekt und Bewunderung ein." Gemeinsam mit Jigme richtete die Königin außerdem tröstende Worte an den trauernden Vater König Maha (73) Vajiralongkorn: "In dieser Zeit großer Trauer sprechen wir Seiner Majestät König Vajiralongkorn, der thailändischen Königsfamilie und dem Volk des Königreichs Thailand unser tiefstes Beileid aus."

Bajrakitiyabha war die älteste Tochter von König Vajiralongkorn. Der 73-Jährige hat angeordnet, dass seine Tochter königliche Bestattungsriten mit den höchsten Ehren erhält. Ihre sterblichen Überreste werden im Piman Rattaya Thronsaal im Grand Palace aufgebahrt. Der Palast hatte bestätigt, dass das medizinische Team nach ihrem Zusammenbruch im Dezember 2022 "die bestmögliche und intensivste Behandlung geleistet" habe, ihr Zustand sich jedoch "fortlaufend weiter verschlechterte".

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Getty Images Jetsun Pema

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Getty Images Prinzessin Bajrakitiyabha, Thailändische Prinzessin

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Getty Images Thailands König Maha Vajiralongkorn, Oktober 2020