Country-Star Orville Peck verschob Tour nach Suizidversuch

Orville Peck macht eine erschütternde Beichte: Der Country-Sänger erklärt jetzt, warum er 2023 seine geplante Tour abrupt auf Eis legte. Der Musiker offenbarte, dass hinter der plötzlichen Tour-Pause ein Suizidversuch stand. „Ich war schwer abhängig, ein Alkoholiker, der trank, um zurechtzukommen", gab er in einem neuen Interview mit Rolling Stone zu. "Und es gab diesen Moment des Abwärtsstrudels, als ich in mein Hotel zurückkehrte und versuchte, mir das Leben zu nehmen.“ Damals sagte der Künstler alle anstehenden Shows ab, Termine in mehreren Städten wurden gestrichen. Gegenüber dem Blatt erzählt Orville nun, dass seine Fans lange Zeit nicht wussten, was wirklich los war – bis er sich jetzt entschied, die ganze Wahrheit öffentlich zu machen.

Bereits verkaufte Tickets mussten damals zurückerstattet werden. Nach außen sprach das Team des Musikers zunächst nur von gesundheitlichen Gründen und bat um Verständnis, konkrete Details blieben aus. Rückblickend sagt der Musiker: "Es war ein wichtiger Wendepunkt für mich, der viele neue Erkenntnisse mit sich brachte. Es war etwas, das geschehen musste." Der in Südafrika geborene Musiker beschrieb diesen Lebensabschnitt, der auch eine Trennung und einen Entzug umfasste, als "eine der schlimmsten Phasen" seines Lebens. Mittlerweile hat er sich der Musik wieder zugewandt und kündigte auf Instagram ein neues Album an: "Diese Platte ist ein chronologischer Bericht über das Jahr, in dem ich vom Weg abkam."

Orville Peck ist seit Jahren für seine kraftvolle Stimme und seinen markanten Stil bekannt: Sein Gesicht ist stets von einer mal mehr, mal weniger dekorierten Maske bedeckt. Über sein Privatleben hielt er sich meist bedeckt, nicht jedoch über seine Homosexualität. Statt persönlicher Einblicke standen bei dem Countrymusiker bisher vor allem seine Songs und seine aufwendigen Live-Auftritte im Vordergrund. Dass Orville jetzt so offen über seine psychische Belastung spricht, zeigt eine sehr private Seite des Musikers, die seine Fans bislang kaum zu sehen bekommen haben.

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Getty Images Orville Peck bei der Tibet House US Benefit Concert Gala im Ziegfeld Ballroom in New York, 3. März 2025

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Getty Images Orville Peck bei den Nominierungen der Drama League Awards in New York

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Getty Images Orville Peck spricht beim Event "The Drop: Noah Cyrus" im Grammy Museum L.A. Live in Los Angeles, 30. Juli 2025

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