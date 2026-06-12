Knoten entdeckt: Dwayne Johnson erzählt von Krebsverdacht

Dwayne Johnson (54) hat jetzt über einen erschreckenden Moment aus diesem Jahr gesprochen: Der Schauspieler entdeckte beim Duschen einen schmerzhaften Knoten an seinem linken Hoden. Gegenüber dem Magazin Esquire schilderte der 54-Jährige, wie er daraufhin seinen Arzt kontaktierte. Dieser vermutete zwar eher eine Entzündung des Nebenhodens, ordnete aber dennoch eine sofortige Untersuchung an. Seiner Frau Lauren Hashian (41) erzählte Dwayne zunächst nichts davon: "Ich wollte sie nicht beunruhigen, bevor ich wusste, ob es überhaupt etwas gibt, worüber man sich sorgen muss."

Allerdings musste Dwayne zunächst warten, bevor er zur Untersuchung gehen konnte: Er trat bei einem Promotionevent gemeinsam mit Kevin Hart (46) und Jack Black (56) für den neuen "Jumanji"-Film auf und wusste in diesem Moment noch nicht, was der Befund ergeben würde. "Also musste ich damit vierundzwanzig Stunden lang leben, ohne zu wissen, was los ist – und ich musste den ganzen Tag über präsent sein, Witze machen, Reden halten", erinnerte er sich. Ein anschließender Ultraschall brachte schließlich Entwarnung: "Mir geht es gut. Aber das wusste ich damals nicht, und die Sache war wirklich schmerzhaft."

Der Schauspieler gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods, zeigte zuletzt aber auch eine persönlichere Seite. Abseits der gesundheitlichen Herausforderung und seiner Karriere konzentriert sich Dwayne vor allem auf seine Familie. Seit 2019 ist er mit Lauren Hashian verheiratet und das Paar hält sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Allerdings machten sie erst kürzlich in New York eine Ausnahme und gaben ihr gemeinsames Met-Gala-Debüt als Paar. Sowohl privat als auch beruflich könnte es für "The Rock" derzeit also kaum besser laufen.

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Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

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Imago Dwayne Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast Berlin

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Getty Images Lauren Hashian und Dwayne Johnson bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City