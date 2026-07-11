So tickt "Off Campus"-Crush Belmont Cameli im echten Leben

Er ist der neue Serienschwarm, über den gerade alle reden: Belmont Cameli begeistert mit seiner Rolle als Eishockey-Kapitän Garrett Graham in der Amazon Prime Video-Serie Off Campus Millionen von Fans weltweit. Der 28-Jährige wurde am 28. Februar 1998 in Naperville, einem Vorort von Chicago in Illinois, geboren und wuchs dort als mittleres von drei Geschwistern auf – mit einem älteren Bruder namens Patrick und einer jüngeren Schwester namens Julia. Schon in seiner Schulzeit war er sportlich aktiv und spielte Football, Ringen und Volleyball. Dass er eines Tages als Schauspieler in einer Hockeyserie zu sehen sein würde, war damals noch nicht abzusehen – denn nach dem Highschool-Abschluss schrieb er sich zunächst für ein Business-Studium an der University of Illinois ein.

Nach nur einem Jahr schmiss Belmont das Studium jedoch hin und zog 2019 nach Los Angeles, um seinen eigentlichen Traum zu verfolgen: Schauspieler und Filmemacher zu werden. Der Schritt zahlte sich aus. Erste Aufmerksamkeit erlangte er durch das Reboot der Kultserie "Saved by the Bell", in dem er die Hauptrolle des Football-Kapitäns Jamie Spano übernahm. Es folgten der Netflix-Liebesfilm "Along for the Ride", eine Rolle im Crime-Drama "The Alto Knights" an der Seite von Robert De Niro sowie der Horror-Thriller "Until Dawn". Den endgültigen Durchbruch als internationaler Frauenschwarm schaffte er schließlich mit "Off Campus". Die Serie erschien im Mai 2026 und eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Neben der Schauspielerei ist er auch als Model tätig.

Wer hofft, dass Belmont zu haben ist, wird enttäuscht: Der Schauspieler ist seit über einem Jahr mit der TV-Autorin Raina Morris zusammen, die unter anderem für die Erfolgsserie Emily in Paris schreibt. Im März 2025 machte er die Beziehung auf Instagram öffentlich und Raina begleitete ihn auch bei der großen "Off Campus"-Premiere auf dem roten Teppich. Dass er und seine Kollegin Ella Bright, die in der Serie Hannahs Wells spielt, mehr als Freunde sein könnten, wies Ella zuletzt in einem Podcast zurück. Abseits der romantischen Filmwelten hat Belmont übrigens eine überraschende Art, sich zu entspannen: Wie er in Interviews verriet, hört er zum Einschlafen am liebsten Schauergeschichten über einsame Wälder und verlassene Häuser.

Anzeige Anzeige

Imago Belmont Cameli beim Photocall zu "Until Dawn" auf der WonderCon 2025 im Anaheim Convention Center, 29. März 2025

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Belmont Cameli als Garrett Graham in "Off Campus"