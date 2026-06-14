Caroline Kennedy zieht Enkelkinder nach Tatianas Tod groß

Caroline Kennedy (68) zieht gemeinsam mit ihrem Mann Ed Schlossberg ihre zwei Enkelkinder auf. Die beiden Kleinen, Edwin und Josephine, verloren ihre Mutter Tatiana Schlossberg (†35) am 30. Dezember 2025 – sie starb im Alter von 35 Jahren an akuter myeloischer Leukämie. Seitdem lebt Carolines Sohn Jack Schlossberg (33) zufolge die gesamte Familie unter einem Dach: Caroline und Ed teilen sich gemeinsam mit Tatianas Witwer Dr. George Moran den Alltag mit den Kindern. "Sie leben mit meiner Nichte und meinem Neffen zusammen und kümmern sich jeden einzelnen Tag um sie", sagte Jack jetzt gegenüber dem Magazin People.

Jack betonte dabei, welch große Rolle seine Eltern dabei übernehmen: "Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie gerade wirklich wie neue Eltern agieren und alle zusammen in derselben Wohnung leben." Der Sohn unterstrich außerdem, wie beeindruckt er von der Stärke seiner Mutter ist. "Ich verstehe nicht, woher meine Mutter so viel Energie nimmt, aber sie hat sie. Irgendwie schafft sie es", sagte er. Die Großeltern hätten "alles im Griff" und kümmerten sich aufopferungsvoll um die Kinder. Edwin war zur Zeit von Tatianas Tod drei Jahre alt, Josephine gerade einmal ein Jahr.

Tatiana hatte in einem Essay für das Magazin The New Yorker im November 2025 selbst geschildert, dass ihre Familie bereits während ihrer Behandlung zusammengezogen war. Sie sei kurz nach der Geburt von Josephine im Mai 2024 erkrankt – Ärzte hatten zunächst einen auffälligen weißen Blutkörperchen-Wert festgestellt, bevor die Diagnose Leukämie gestellt wurde. Ein Familienmitglied vertraute People an, dass Caroline sehr darauf bedacht sei, die Erinnerung an ihre Tochter für die Kinder lebendig zu halten: "Sie wird alles daransetzen, ihr Andenken zu bewahren und sicherzustellen, dass die Kinder ihre Mutter kennen und sich an sie erinnern."

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Getty Images Caroline Kennedy beim Veteranenmarsch am Australian War Memorial in Canberra am Anzac Day 2023

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Getty Images John "Jack" Schlossberg, Tatiana Schlossberg und Caroline Kennedy im Senat in Washington, 19. September 2013

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Getty Images Kennedy Enkelin Tatiana Schlossberg, November 2019

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