Grace Gummer weinte bei dieser JFK-Serien-Szene sofort

In der FX-Anthologieserie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" schlüpft Grace Gummer (40) in die Rolle von Caroline Kennedy (68), der Schwester des verstorbenen John F. Kennedy Jr. Die Schauspielerin, die sich der 40 nähert, berichtet im Gespräch mit Deadline ausführlich davon, wie sie sich der anspruchsvollen Rolle genähert hat – und was es bedeutet, eine noch lebende, reale Person zu verkörpern. Dabei betont sie vor allem eines: "Alles, was ich weiß, ist, dass wir uns der Sache mit Ehrlichkeit, Mitgefühl und so viel Fingerspitzengefühl wie möglich genähert haben. Und das war für mich von Anfang an mein oberstes Ziel."

Für ihre Vorbereitung auf die Rolle verzichtete Grace auf die Arbeit mit einem Bewegungscoach – anders als manche ihrer Kollegen – und setzte stattdessen auf intensive Eigenrecherche. Sie las viel über Caroline, studierte Fotos und sprach mit Menschen, die die reale Person kennen oder kannten. Besonders ans Herz gewachsen ist ihr die Szene in Episode 9, in der sie gemeinsam mit Constance Zimmer als Ann Freeman, die Mutter von Carolyn Bessette, den Schmerz nach dem Flugzeugabsturz verarbeitet. "Der Autor Connor Hines sagte mir: 'Ich habe möglicherweise die traurigste Szene in der Geschichte des Fernsehens für dich geschrieben.' Und er hatte recht", erinnert sie sich, wie Deadline berichtet.

Grace ist die Tochter von Meryl Streep (76) und Bildhauer Don Gummer (79). Es ist bereits ihre fünfte Zusammenarbeit mit Serienmacher Ryan Murphy (60), mit dem sie zuvor unter anderem für "American Horror Story" vor der Kamera stand. Bekannt ist die zweifache Mutter auch aus der Serie "The Newsroom", in der sie bereits 2014 gemeinsam mit ihrer jetzigen "Love Story"-Kollegin Constance Zimmer zu sehen war. Für die Rolle der Caroline war sie laut eigener Aussage die einzige Kandidatin, die das Produktionsteam überhaupt in Betracht gezogen hatte – eine Tatsache, die sie sichtlich bewegt: "Ich fühle, dass Ryan immer an mich geglaubt hat. Ich bin ihm so dankbar."

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Getty Images Schauspielerin Grace Gummer

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Slaven Vlasic/Getty Image Caroline Kennedy, Tochter von John F. Kennedy

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Getty Images Grace Gummer, Schauspieler