Das ist die bewegende Bitte von Tatiana Schlossbergs Ehemann

Große Trauer um Tatiana Schlossberg: Die Journalistin ist am 30. Dezember im Alter von 35 Jahren gestorben. Ihre Liebsten setzen sich nun dafür ein, die Erinnerung an die Autorin wachzuhalten. Eine besonders bewegende Bitte kam von Tatianas Mann George Moran. Ihr Cousin, der Aktivist Tim Shriver, schrieb in einem Beitrag auf X: "Ihr Ehemann George bat uns alle, dazu beizutragen, sie am Leben zu erhalten, indem wir verspielt sind und Kreuzworträtsel lösen (in weniger als fünf Minuten), indem wir die besten Freunde der Welt sind, mit Freundlichkeit zuhören, ehrlich sprechen, hysterisch lachen und vieles mehr."

Tim beschrieb Tatiana als klug, witzig, furchtlos und der Wahrheit verpflichtet. "Gestern haben wir uns von Tatiana verabschiedet. Herzschmerz beschreibt nicht annähernd, was wir fühlen", schrieb er in seinem Post, den er mit alten Familienfotos ergänzte. Bereits zuvor hatte seine Schwester Maria Shriver (70) auf Social Media um Gebete gebeten und ihre Cousine gewürdigt: "Tatiana war das Licht, der Humor, die Freude."

In New York versammelten sich am Montag enge Angehörige zu einer privaten Trauerfeier. Anwesend waren Tatianas Eltern Caroline Kennedy und Ed Schlossberg sowie Geschwister und Mitglieder der Kennedy-Familie. Mit dabei war auch Ex-Präsident Joe Biden (83), wie Aufnahmen nach der Messe in der Kirche St. Ignatius Loyola auf der Upper East Side zeigten. Der Politiker wirkte darauf sichtlich mitgenommen und wischte sich eine Träne aus dem Auge.

Getty Images Tatiana Schlossberg, Enkelin von John F. Kennedy

Getty Images Prinz William trifft Caroline Kennedy, Jack Kennedy Schlossberg und Tatiana Kennedy Schlossberg an der JFK Library in Boston, 2022

Imago Ehemaliger US-Präsident Joe Biden, Trauerfeier für Tatiana Schlossberg in New York