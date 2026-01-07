Caroline Kennedy kämpft für Tatiana Schlossbergs Vermächtnis

Caroline Kennedy will nach dem Tod ihrer Tochter Tatiana Schlossberg dafür sorgen, dass die beiden kleinen Kinder ihre Mutter nicht vergessen – und folgt damit dem Beispiel ihrer eigenen Mutter Jacqueline Kennedy Onassis (†64). Wie ein Insider People sagte, habe Caroline "die Spielanleitung", um mit Fotos, Erzählungen und festen Ritualen Erinnerungen lebendig zu halten. Tatianas Ehemann George Moran trauert gemeinsam mit dem 3-jährigen Sohn Edwin und der 1-jährigen Tochter Josephine. Die Familie verabschiedete sich am Montag bei einer privaten Trauerfeier in der Kirche St. Ignatius Loyola in New York, wo Verwandte und enge Freunde zusammenkamen, um Tatiana am Jahresanfang die letzte Ehre zu erweisen.

Tatiana war am 30. Dezember im Alter von 35 Jahren an akuter myeloischer Leukämie gestorben – nur einen Monat, nachdem sie öffentlich gemacht hatte, wie hart sie um Zeit mit ihren Kindern kämpfte. In einem ergreifenden Essay für den New Yorker aus dem November schilderte sie, dass Ärzte ihr "ein Jahr, vielleicht" in Aussicht gestellt hätten. "Mein erster Gedanke war, dass meine Kinder ... mich nicht erinnern würden", schrieb sie. Bei der Messe in Manhattan waren laut People neben Carolines Familienmitgliedern wie Kerry Kennedy und Joe Kennedy III auch langjährige Wegbegleiter wie David Letterman (78) und Carolina Herrera. Maria Shriver (70) würdigte Tatiana auf Instagram als "tapfer, stark, mutig" und lobte gleichzeitig Caroline als Fels der Familie: "Was für eine Quelle der Liebe sie war."

Für Caroline reiht sich ein weiterer schmerzhafter Verlust in eine Serie persönlicher Tragödien ein. Historiker Steven M. Gillon bemerkte gegenüber People: "Tatianas Sohn ist im selben Alter, in dem John war, als er seinen Vater verlor. Tragischerweise wiederholt sich die Geschichte." Schon Jackie hatte nach der Ermordung von John F. Kennedy (†46) dessen Erinnerung für Caroline und ihren Bruder John lebendig gehalten – mit Geschichten, Fotografien und Ritualen im Familienalltag. Genau daran will die Diplomatin nun anknüpfen. Freunde berichten, Caroline wolle mit regelmäßigen Erzählstunden, gemeinsamen Albumtagen und kleinen Alltagsgesten Tatianas Nähe spürbar machen, damit Edwin und Josephine ihre Mutter nicht nur kennen, sondern fühlen.

Slaven Vlasic/Getty Image Caroline Kennedy, Tochter von John F. Kennedy

Getty Images Kennedy Enkelin Tatiana Schlossberg, November 2019

Getty Images Tatiana Schlossberg spricht bei einer Gedenkfeier in Runnymede zum 50. Jahrestag der Ermordung von John F. Kennedy

