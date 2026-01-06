Emotionale Trauerfeier: Joe Biden weint um Kennedy-Enkelin

Familie, Freunde und Wegbegleiter haben am Montag in New York Abschied von Tatiana Schlossberg genommen. In der Kirche St. Ignatius Loyola auf der Upper East Side würdigten sie die Journalistin und Enkelin von John F. Kennedy (†46), die im Dezember im Alter von 35 Jahren an akuter myeloischer Leukämie gestorben war. Unter den Gästen: Ex-Präsident Joe Biden (83), der nach der Messe sichtlich bewegt war und sich Tränen aus den Augen wischte. Tatiana hinterlässt ihren Ehemann George Moran und die gemeinsamen Kinder, ebenso ihre Mutter Caroline Kennedy, ihr Vater Edwin Schlossberg sowie die Geschwister Jack und Rose. Die Zeremonie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Polizei sperrte die umliegenden Straßen.

Die Kirche hat für die Kennedys eine besondere Bedeutung: Jacqueline Kennedy Onassis (†64) wurde dort getauft und konfirmiert, außerdem fand 1994 ihr Begräbnis dort statt. Neben der Familie kamen zahlreiche bekannte Gesichter, darunter die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, Ex-Außenminister John Kerry und der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg. Auch Designerin Carolina Herrera, die 2017 Tatianas Hochzeitskleid entwarf, sowie Late-Night-Ikone David Letterman (78) erwiesen der Verstorbenen die letzte Ehre. Laut Page Six wurde eine feierliche katholische Messe gelesen, ein Priester hielt die Trauerrede, und ihr Bruder Jack sowie weitere Anwesende sprachen zum Gedenken.

Tatiana hatte nur einen Monat vor ihrem Tod ihre Erkrankung öffentlich gemacht. In einem Essay für The New Yorker schilderte sie, dass die Leukämie nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai 2024 entdeckt wurde. Damals hatten Ärzte Unregelmäßigkeiten im Blutbild festgestellt. In ihrem privaten Umfeld galt sie als jemand, der Nähe suchte und pflegte – eine Mutter, die kleine Alltagsrituale liebte, und eine Enkelin, die Familiengeschichten bewahrte.

Imago Ehemaliger US-Präsident Joe Biden, Trauerfeier für Tatiana Schlossberg in New York

Getty Images Kennedy Enkelin Tatiana Schlossberg, November 2019

Getty Images Tatiana Schlossberg spricht bei einer Gedenkfeier in Runnymede zum 50. Jahrestag der Ermordung von John F. Kennedy