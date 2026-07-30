Kritik nach Hochzeits-Ausraster: Bill Kaulitz äußert sich

Nach dem heftigen Streit mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) bei der Hochzeit von Tokio Hotel-Musiker Georg Listing (39) und seiner Frau Susi hat sich Bill Kaulitz (36) jetzt zu der Kritik geäußert, die ihm im Netz entgegengeschlagen war. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" räumt der Sänger zwar ein, dass er natürlich dramatisch sei und auch over the top – trotzdem stellt er klar: "Ich würde alles noch mal genauso machen." Besonders wichtig ist ihm eine Einordnung: "Susi und Georg haben von dem Streit nichts mitbekommen, bis nach der Hochzeit."

Tom bestätigt das im Podcast: Er habe "schon versucht, das von den anderen Gästen fernzuhalten." Bill betont außerdem, dass die Zuschauer der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" nur eine kleine Sequenz des Geschehens zu sehen bekommen haben. Sein persönliches Fazit fällt dennoch selbstkritisch aus: "Wir alle haben uns in unsere Emotionen reingesteigert." Tom gibt dazu zu: "Ich habe ehrlich gesagt die Hälfte der Zeit nicht verstanden, worum es ging." Dass der Streit überhaupt in der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen ist, war eine bewusste Entscheidung von Bill – es habe "viel Mut dazu" gehört, "so etwas reinzuschneiden." Jenen Fans, die hinter dem Zoff ein tiefgreifendes Problem zwischen den Brüdern vermuten, entgegnet er deutlich: "It's not that deep! Das sind halt Streitigkeiten." Die Kommentare in den sozialen Netzwerken, in denen manche Nutzer sogar Ferndiagnosen über ihn stellten, nehmen ihm jedoch zu denken: "Da fällt mir dann auf, wie krass es ist, sein Privatleben so zu öffnen."

Hintergrund des Zoffs war, dass Bills Begleitung die Teilnahme an der Hochzeit kurzfristig abgesagt hatte und er seinen Frust darüber am Vorabend der Trauung an Tom ausließ. Die Feier fand im September 2025 an der Côte d'Azur statt. Manche Fans hatten Bill damals narzisstisches Verhalten vorgeworfen, weil er ausgerechnet bei einer Hochzeit Drama gemacht habe. Doch Tom macht im Podcast klar, dass es keine Lagerbildung gebe: "Es gibt nicht Team Tom und Team Bill!" Am Ende des Tages seien die beiden eben Brüder: "Wir sind Zwillies, die am Ende nichts auseinanderbringt."

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ENERGY Georg Listing mit Bill und Tom Kaulitz

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Instagram / georglisting Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seine Susanne feiern ihr ganz eigenes Hochzeitsmärchen.

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei