12 Tage nach Geburt: Molly-Mae posiert in hautengem Kleid

Gerade mal zwölf Tage nach der Geburt ihres Sohnes Midas zeigte sich Molly-Mae Hague (27) am Wochenende in der AO Arena in Manchester bestens in Form. Die Influencerin erschien in einem cremefarbenen, körperbetonten Kleid aus ihrer eigenen Modelinie Maebe – dem sogenannten "Power Fitted Dress" für rund 90 Pfund (rund 100 Euro). Sie feuerte dabei ihren Verlobten Tommy Fury (27) von der Tribüne aus an. Der Boxer trat im Rahmen einer Misfits-Boxing-Show gegen den ehemaligen Weltrekord-Strongman Eddie Hall an und gewann per Mehrheitsentscheid. Fans der Influencerin zeigten sich auf Instagram begeistert von Mollys Auftritt und nannten sie unter anderem "Göttin".

Nach dem Abend meldete sich Molly-Mae mit einem süßen Einblick in das Leben als kleine Familie zu Wort: Sie teilte ein kuscheliges Familienfoto, das Tommy schlafend mit dem neugeborenen Midas zeigte, und schrieb dazu: "20.000 Menschen in einer Arena gestern Nacht... aber nur wir vier heute Morgen." Auch Tommy selbst wandte sich nach dem Kampf auf der Plattform an seine Fans. "Diese hier ist für meinen neugeborenen Sohn Midas. Und danke an Molly, die die Stellung gehalten hat mit unseren zwei wunderschönen Kindern, während ich in der Vorbereitung war", schrieb er und kündigte außerdem an: "Jetzt ist es Zeit für dringend benötigte Familienzeit." Den Namen seines Sohnes hatte Tommy beim Kampf zum ersten Mal öffentlich bekannt gegeben – auf seinem Oberteil und seiner Shorts war er zu lesen. Das Kleid, das Molly an dem Abend trug, ist inzwischen in vielen Größen ausverkauft.

Der Name Midas sorgte im Netz allerdings für Diskussionen. In der griechischen Mythologie ist König Midas eine eher warnende Gestalt: Der König von Phrygien wünschte sich, dass sich alles, was er berührte, in Gold verwandelte. Dies wurde ihm schließlich zum Verhängnis, da er weder essen noch trinken konnte und sogar seine Tochter in Gold verwandelte. Auf der Plattform X kommentierten Nutzer, Molly-Mae und Tommy hätten "den Sinn der Geschichte verpasst". Andere hingegen sahen in dem Namen schlicht eine Anspielung auf Erfolg und den sprichwörtlichen "Midas-Touch". Midas ist das zweite gemeinsame Kind von Molly-Mae und Tommy – ihre Tochter Bambi kam bereits im Januar 2023 zur Welt.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague posiert kurz nach Geburt in hautengem Kleid, Juni 2026.

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi und Baby

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Getty Images Tommy Fury, Boxer und Realitystar