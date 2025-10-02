"Einsam und arm": So viel Geld hat Hanka Rackwitz pro Monat

Hanka Rackwitz (56), bekannt aus Reality-Shows wie "Big Brother" und "mieten, kaufen, wohnen", hat offen über ihr finanzielles Leben gesprochen. Die ehemalige TV-Moderatorin, die 2017 nach einem Klinikaufenthalt ihre Fernsehkarriere auf Eis legte, lebt heute von monatlich 1.550 Euro. Die Einnahmen stammen vor allem aus gelegentlichen TV-Auftritten. "Ich kann nicht genau sagen, was mein Job ist, aber Leute kennen mich aus dem Fernsehen", erklärte sie im Rahmen einer Interviewserie des Magazins Die Zeit. In den letzten Jahren musste sich Hanka mit Einsamkeit und finanziellen Engpässen auseinandersetzen und lebt nach eigenen Worten ein bescheidenes Leben.

Ein Wendepunkt in ihrem Leben stellte die Teilnahme an der Show "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" dar, für die sie eine sechsstellige Gage erhielt. Mit diesem Geld konnte sie alte Schulden begleichen, aber die Steuerforderung stehe laut ihrer Aussage noch aus. Auch ein kurzer Auftritt in der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr brachte etwas Einkommen, obwohl ihr Abenteuer dort nach drei Tagen abrupt endete. Zwischenmenschliche Enttäuschungen und ein Streit während einer Nominierung waren die Gründe für ihren vorzeitigen Rückzug. Es bleibt unklar, wie sich die Gagenfrage für diese Sendung weiterentwickeln wird.

Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ist dafür bekannt, sich nicht unterkriegen zu lassen, selbst wenn ihr Leben von Herausforderungen geprägt ist. Ihre langen Kämpfe gegen Zwangsstörungen führten sie mehrmals in Therapie und veränderten ihren Alltag nachhaltig. Doch Hanka betonte in früheren Gesprächen auch, dass sie spürbare Fortschritte gemacht habe, was ihren Gesundheitszustand betrifft. Heute konzentriert sie sich darauf, ihr Leben bewusster zu gestalten und sich selbst nicht zu überfordern – eine Einstellung, die ihr hilft, nach schwierigen Zeiten wieder nach vorne zu blicken.

RTL Hanka Rackwitz, Reality-TV-Darstellerin

RTL Hanka Rackwitz, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025

ActionPress / Jörg Halisch Hanka Rackwitz, Realitystar