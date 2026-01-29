Nur Freunde? So steht es um Hanka Rackwitz und ihren Pierre

Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre zeigten sich am vergangenen Freitag gemeinsam auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) in Berlin – und sorgten prompt für Gesprächsstoff. Offiziell gelten die beiden weiterhin als Paar, doch Hanka bremste die Hoffnung auf rosarote Klarheit in ihrem Liebesleben. Im Gespräch mit Promiflash erzählte die Reality-Bekanntheit, es sei derzeit kompliziert zwischen ihnen. "Es ist schwierig. Wir sind beide sehr, sehr eigen", verrät sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Aktuell sind wir Freunde. Ich arbeite an einer Freundschaft-Plus, aber ich bin nicht sehr erfolgreich."

Im Interview schildert die "mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit, wie sehr sie und Pierre mit ihrer Angst vor Nähe und fester Bindung kämpfen: "Immer wenn wir merken, dass wir uns zu sehr anziehen, hat jeder von uns wieder Angst, dass einen das bindet. Jeder unternimmt wieder irgendwas, damit die Nähe verhindert wird." Ganz beendet ist die Verbindung der beiden trotzdem nicht: Ein neues gemeinsames Projekt soll sie wieder näher zusammenbringen – mit Tieren, Party, kreativen Ideen und handwerklichem Einsatz. "Eigentlich passen wir super zusammen. Wir haben nur ein bisschen Angst", betont sie abschließend.

Privat blickt Hanka bereits auf einen ungewöhnlichen Liebesweg zurück. Die frühere Dschungelcamp-Kandidatin hatte der Liebe und dem Sex schon einmal abgeschworen und offenbart, wie schwer ihr körperliche Nähe lange gefallen war. Umso bemerkenswerter war es, als sie Pierre an ihrer Seite präsentierte. Gegenüber RTL offenbarte die Reality-Bekanntheit im April vergangenen Jahres: "Knick Knack machen wir nicht mehr so viel, aber wir machen es." Hanka nannte Pierre ihren "Seelenverwandten" und erzählte offen, dass sie seit Jahren abstinent gelebt habe. Trotzdem habe sich nach dem Wiedersehen mit dem Immobilienmakler alles verändert.

IMAGO / BREUEL-BILD Hanka Rackwitz und Pierre, Januar 2026

IMAGO / BREUEL-BILD Hanka Rackwitz, Reality-Bekanntheit

IMAGO / Future Image Hanka Rackwitz und Pierre, Januar 2026