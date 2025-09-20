So erklärt Hanka Rackwitz dramatischen Sommerhaus-Abgang

Das Sommerhaus der Stars ist nur wenige Folgen alt, da gibt es schon so viel Drama, dass man den Überblick verlieren könnte, wer mit wem streitet. In der ersten Entscheidungsnacht sorgt aber vor allem Hanka Rackwitz (56) für eine Eskalation. Lautstark legt sie sich fast mit jedem Mitstreiter-Pärchen an und verlässt schließlich wutentbrannt die Promi-WG. Warum sie so aus der Haut fuhr, erklärt die ehemalige TV-Maklerin jetzt gegenüber RTL. Vor allem die Aussage von Jennifer Degenhart, Hanka würde "alle Leute antatschen", war ein Trigger: "Das, was meine größte Errungenschaft ist: Dass ich wieder Menschen berühren kann. Dass ich jemanden, der weint, in den Arm nehmen kann. Dass ich keine Angst vor dem Speichel habe, wenn jemand lacht, sondern mitlachen kann – ich kann Emotionen endlich zeigen, und die benutzen das. Also das ist einfach so verletzend."

Der Vorwurf, Hanka berühre ihre Mitstreiter unangemessen und gegen ihren Willen, habe sie schwer getroffen. "Das ist in meinen Augen menschlich das Allerletzte... Da kommt der Dämon, den habe ich da nicht im Griff", erklärt sie. Auslöser des Streits war eine Situation im Sommerhaus, in der Hanka in der Gruppe das Gespräch suchte. Dabei berührte sie kurz sowohl Tommy Pedroni (30) als auch Marvin Kleinen – das gefiel weder den beiden noch ihren Partnerinnen: Tommy bat sie, die Hand wegzunehmen. Marvins Freundin Jennifer wünschte sich ebenfalls, dass Hanka ihren Partner nicht anfasse. Als Jenni das in der Nominierung erneut zur Sprache brachte, verlor die 56-Jährige die Nerven: "Ich lasse mir keine sexuelle Belästigung vorwerfen."

Auf ihre Mitstreiter schien Hanka einen etwas seltsamen Eindruck zu machen – zumindest sagte Tommy ihr in die Augen, sie sei "ein wenig crazy". Dabei ist sie von allen Teilnehmern wohl mit am längsten im TV-Geschäft. Bekannt wurde sie als Maklerin in der Nachmittagssendung "mieten, kaufen, wohnen". Doch danach machte sie vor allem durch ihre Teilnahme im Dschungelcamp 2017 von sich reden. Zu dem Zeitpunkt litt die gebürtige Dresdnerin schwer unter mehreren Zwängen: Hanka hatte Berührungsängste und einen Hygienezwang, der im australischen Busch schwer einzuhalten war. Mit viel Mühe kämpfte sie sich aus ihren Ängsten und Zwängen heraus und kehrte 2024 im Allstars-Dschungelcamp zurück, welches sie trotz allem freiwillig verließ.

RTL Hanka Rackwitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025

ActionPress / Jörg Halisch Hanka Rackwitz, Realitystar

