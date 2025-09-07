Gurke und Salami: Hanka Rackwitz verrät pikante Vorlieben

Hanka Rackwitz (56) redet so unverblümt über ihr Liebesleben, dass selbst hartgesottenen Dirty-Talkern fast die Ohren schlackern. Die 56-Jährige, die in Kürze bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein wird, verrät im begleitenden Podcast zur Show, was ihr im Bett Spaß macht – und das ist eine ganze Menge. "Ich hatte schon Phasen, da habe ich nach Gurken und Salamis gesucht", gesteht die Reality-TV-Bekanntheit lachend, schwärmt aber auch von einer Zeit, in der sie "Kuschelsex" bevorzugte. Wieder andere Abschnitte auf Hankas sexueller Reise seien dagegen deutlich härter gewesen: "Einer wollte mich im Keller anketten."

Früher hatte Hanka erklärt, asexuell zu leben und keinerlei Beziehung zu ihrem Körper zu wollen – diese Phase ist allerdings Geschichte. Ihr Partner Pierre, mit dem sie sich nach längerer Pause wieder zusammengerauft hat, bringt offenbar neuen Schwung in ihr Leben – im Schlafzimmer und außerhalb. Mit ihm scheint nicht nur die Lust zurückgekehrt, sondern auch der Drang, frech und ungebremst über ihre Bettgeschichten zu plaudern. So zeichnet Hanka im Podcast ein Bild ihrer Sexualität, das geprägt ist vom ständigen Wechsel zwischen maximaler Zurückhaltung, explosiver Leidenschaft und schrillen Experimenten.

Der 54-jährige Pierre ist für Hanka dabei weit mehr als ein Liebhaber. Schon vor ihrer asexuellen Zeit standen die beiden gemeinsam im Rampenlicht. Nun feiern sie ihr leidenschaftliches Comeback – mit einer Mischung aus alter Vertrautheit und neuer Energie. Für Fans bedeutet das Reality-Unterhaltung pur: In der zehnten Staffel "Das Sommerhaus der Stars" zieht das Paar bald in die TV-WG. Ab Dienstag, dem 16. September, zeigt RTL die ersten Folgen, während RTL+ schon am 9. September mit dem Streamingstart vorlegt. Ob Hanka auch dort mit weiteren intimen Geständnissen glänzt, bleibt spannend.

ActionPress / Jörg Halisch Hanka Rackwitz, Realitystar

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz und Partner Pierre im Sommerhaus 2025

Hanka Rackwitz