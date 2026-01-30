"Immer weniger": So sehen Hanka Rackwitz' Finanzen heute aus

Hanka Rackwitz (56) ist bekannt dafür, nichts zu beschönigen – auch nicht ihre finanzielle Lage. Schon in der Vergangenheit sprach die Reality-Bekanntheit offen darüber, dass ihr im Monat nur wenig Geld zur Verfügung steht. Im Interview mit Promiflash zeigt sie sich nun erneut schonungslos ehrlich. Angesprochen darauf, ob sich an ihrer finanziellen Lage mittlerweile etwas geändert habe, erklärt sie lachend: "Ja, es wird immer weniger. Ganz klar." Das vorhandene Geld wolle sie deshalb zurückhalten: "Das, was da ist, will ich für die Steuer bewahren, damit ich nicht wieder irgendwo reinfalle." Statt Glamour und Luxus heißt es für sie nun genau rechnen – und neu durchstarten.

Ganz ohne Perspektive fühlt sich die Ex-Dschungelcamperin dabei aber nicht. Hanka verrät, dass sie bereits an einem neuen Projekt arbeitet, das erneut von Kameras begleitet werden soll – allerdings in einem anderen Rahmen als die bisherigen Reality-Formate. "Ein Projekt, das mich ins wahre Leben zurückholt. Wo Pierre dabei ist und wo sich irgendwie alles, was ich bis jetzt erlebt habe, zusammenschließt", schwärmt sie. Wichtig ist ihr dabei vor allem der Mehrwert für andere. "Ich will auch mal endlich für Menschen da sein. So viel geistiger Dünnschiss, der in diesen TV-Formaten produziert wird, der braucht auch mal einen Kanal. Und ich bin mir sicher, dass das gut wird", so die 57-Jährige.

Bereits vor wenigen Monaten hatte Hanka ihre schwierige finanzielle Situation gegenüber dem Magazin Die Zeit beschrieben und verraten, dass sie von 1.550 Euro im Monat lebte. "Ich kann nicht genau sagen, was mein Job ist, aber Leute kennen mich aus dem Fernsehen", erklärte die "mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit damals offen. Ihre Einnahmen stammten vor allem aus gelegentlichen TV-Jobs. Die Gage für "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" half ihr zwar, alte Schulden zu begleichen, doch die Steuerforderung war laut ihrer Aussage weiterhin ein Thema. Auch ihr kurzer Einsatz im Sommerhaus der Stars sorgte für ein kleines Einkommen, endete jedoch abrupt nach nur drei Tagen wegen Streit und Enttäuschungen.

IMAGO / BREUEL-BILD Hanka Rackwitz, Reality-Bekanntheit

IMAGO / BREUEL-BILD Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre, Januar 2026

IMAGO / BREUEL-BILD Hanka Rackwitz, Januar 2026