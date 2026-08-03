Camila Mendes akzeptiert Unvorhersehbarkeit vor Hochzeit

Kurz vor ihrer Hochzeit mit Verlobtem Rudy Mancuso (34) hat Schauspielerin Camila Mendes (32) offen über ihre Einstellung zu Liebe und Beziehungen gesprochen. Im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" erklärte die "Riverdale"-Darstellerin, wie sie durch Therapie gelernt hat, ihren Perfektionismus loszulassen und Ungewissheit in einer Partnerschaft zu akzeptieren. "Das Leben wird dir Mist entgegenwerfen, und dann wirst du damit umgehen müssen. Vielleicht zwingt es dich sogar, Entscheidungen zu treffen, die du nie für möglich gehalten hättest", so Camila im Podcast.

Die Schauspielerin gab zu, früher regelrecht besessen davon gewesen zu sein, in ihrer Beziehung alles "richtig" zu machen – aus Angst davor, eines Tages so wie ihre Eltern geschieden zu sein. Heute sieht sie das anders: "Ich vertraue mir selbst genug zu sagen: 'Weißt du was? Das könnte passieren. Ich könnte eines Tages geschieden sein – und ich werde okay sein.'" Trotz dieser nüchternen Betrachtung schwärmt sie von Rudy: "Mehr als alles andere ist er mein bester Freund. Ich will immer Zeit mit ihm verbringen. Wir haben dunkle Zeiten durchgemacht, aber es ändert sich nie. Es wankt nie." Die Hochzeitsplanung läuft bei den beiden derzeit nur sehr schleppend an, wie Camila ebenfalls verriet. Ein Grund dafür: Das Paar hat kürzlich gemeinsam ein Haus gekauft, das momentan die ganze Aufmerksamkeit beansprucht, wie das Magazin People berichtet. "Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Es gibt viel leeren Raum, den wir füllen müssen", erklärte sie. Einen Ort für die Hochzeit hätten sie aber bereits gefunden.

Camila und Rudy sind seit Oktober 2025 verlobt. Laut dem Magazin People überraschte der Social-Media-Star seine Freundin damals mit einer Verlobungsparty. Rudy machte als Musiker und Internetpersönlichkeit auf sich aufmerksam und drehte zuletzt auch als Regisseur und Schauspieler Filme. Camila ist vor allem durch ihre Rolle als Veronica Lodge in der Erfolgsserie "Riverdale" bekannt, steht jedoch auch für andere Produktionen vor der Kamera, darunter "Masters of the Universe".

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Getty Images Camila Mendes bei den 37. Annual GLAAD Media Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, am 5. März 2026

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ActionPress Camila Mendes und Rudy Mancuso in New York City im Februar 2023

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Getty Images Camila Mendes bei der Vanity Fair Oscar Party 2024