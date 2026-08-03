Für diesen Star gab sich Nathan Fillion beim Strafzettel aus

Eine witzige Geschichte hat Nathan Fillion (55) beim Panel seiner Serie "The Rookie" auf der San Diego Comic-Con zum Besten gegeben. Der Schauspieler schilderte, wie er einmal ohne Ausweis von einem Polizisten aufgehalten wurde und sich kurzerhand als ein anderer Hollywood-Star ausgab, um einem Strafzettel zu entgehen. Der Beamte erkannte zwar, dass Nathan ein Schauspieler war, verwechselte ihn aber schlichtweg mit Jason Bateman (57) – und genau das nutzte Nathan zu seinem Vorteil.

Nathan schilderte die Situation laut People wie folgt: "Ich hatte meinen Ausweis nicht dabei. Er sagte: 'Ich erkenne, dass Sie Schauspieler sind.' Ich sagte: 'Ja, ich bin eigentlich ziemlich gut.' Er sagte: 'Lassen Sie mich meiner Frau ein Autogramm holen. Ich lasse Sie mit einer Verwarnung gehen.' Ich sagte: 'Großartig.'" Während Nathan die Widmung schrieb, überhörte er, wie der Polizist beim Telefonat mit seiner Frau davon prahlte, dass er für sie ein Autogramm von Jason Bateman holen würde. Der Schauspieler reagierte schnell und unterschrieb prompt mit Jason Bateman anstatt mit seinem echten Namen. Die Verwechslung nahm er dabei mit Humor.

Der Schauspieler ist aktuell vor allem als Nolan Pope in "The Rookie" bekannt, die bereits seit 2018 auf dem US-Sender ABC läuft. Die neunte Staffel der Serie befindet sich bereits in der Produktion und soll im Januar 2027 an den Start gehen. Vor ein paar Wochen zeigte Nathan, dass der TV-Polizist für ihn nicht nur Glamour bedeutet. Gegenüber dem Magazin Stuff erzählte er, wie sehr ihn die Uniform in den frühen Staffeln geschlaucht habe und sprach über die immense körperliche Belastung am Set.

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Imago Nathan Fillion beim "The Rookie"-Panel auf der Comic-Con International 2025 in San Diego

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Getty Images Jason Bateman bei der After-Party zu "The Family Fang" beim Tribeca Film Festival 2016 in New York City

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Imago Melissa O'Neil und Eric Winter in der Pilotfolge von "The Rookie"