Bei Lil Nas X wurde eine bipolare Störung diagnostiziert

Nach fast einem Jahr Pause hat sich Lil Nas X (27) mit einem ehrlichen und persönlichen Video auf Instagram zurückgemeldet. Darin verrät der Rapper, dass bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. "Ich glaube, ich hatte das schon seit ein paar Jahren geahnt, aber ich wollte es nicht zugeben, weil ich keine Medikamente nehmen und nicht wollte, dass die Leute anders über mich denken", erklärt der 27-Jährige in dem Clip. Außerdem berichtet er, dass er mehrere Monate in Reha verbracht habe und danach sowohl bei seiner Familie in Atlanta als auch bei Freunden in Los Angeles gewesen sei.

Inzwischen geht es dem Musiker nach eigenen Angaben deutlich besser. "Ich mache Musik wieder in aller Freiheit und es ist weniger Angst in meinem Herzen. Ich genieße einfach das Leben", sagt er im Video. Er hat mittlerweile einen Therapeuten und einen Psychiater, die ihn regelmäßig begleiten. Seinen Fans gegenüber zeigt er sich dankbar. "Wir haben schon so viel zusammen durchgemacht. Danke, dass ihr mir den Rücken freihaltet. Ich liebe euch, und ich will einfach nur weiter versuchen, euch stolz zu machen und mich selbst stolz zu machen", sagt er. Gleichzeitig kündigt er neues musikalisches Material an. "Ich freue mich, mit euch zusammen dieses nächste Kapitel zu bestreiten", erklärt Lil Nas X voller Vorfreude.

Dass Lil Nas X professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, war bereits seit Längerem Thema. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass er an einem stationären Therapieprogramm teilnimmt und deshalb nicht zu einer Gerichtsverhandlung in Los Angeles erschien. Später wurde er laut der Musikzeitschrift Rolling Stone in ein Programm zur Betreuung psychischer Gesundheit aufgenommen. Nach einem Gerichtstermin sagte Lil Nas X dem Magazin: "Ich bin dankbar. Einfach sehr dankbar. Es hätte viel schlimmer kommen können." Auch seine Anwältin erklärte damals, die Behandlung verlaufe erfolgreich. Schon in früheren Interviews hatte der Rapper immer wieder offen über sein Leben gesprochen, etwa über seine Identität als schwarzer, homosexueller Mann. Jetzt teilte er auch seine Diagnose mit seiner Community und gab damit einmal mehr sehr persönliche Einblicke in sein Leben preis.

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Getty Images Lil Nas X bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

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Imago Lil Nas X, Rapper

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Getty Images Lil Nas X, Sänger