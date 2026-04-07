Lil Nas X' Verfahren wegen Körperverletzung wird eingestellt

Im August vergangenen Jahres wurde Lil Nas X (26) verhaftet, nachdem er nackt und offenbar verwirrt auf der Straße aufgegriffen wurde. Danach verbrachte der Rapper einige Tage im Gefängnis, wurde aber wieder entlassen. Vor Gericht ging es trotzdem: Die Anklage lautete unter anderem Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten. Laut Rolling Stone genehmigte das Gericht von Los Angeles, dass Lil Nas an einem Rehabilitationsprogramm teilnehmen darf. Im Rahmen dessen soll er in therapeutische Behandlung. Der Richter soll sich zudem bereit erklärt haben, das Verfahren einzustellen, sollte der Musiker das Programm fortsetzen und mindestens zwei Jahre frei von Straftaten sein.

Der Richter Alan Schneider erklärte, dass es Lil Nas X mit der Behandlung gut gehe, was letztendlich von Vorteil für alle Beteiligten sei. "Wenn er behandelt wird, geht es ihm viel besser, und auch der Gesellschaft geht es viel besser", soll der Jurist gemeint haben. Er bezeichnete den Vorfall und das Verhalten des Musikers bei der Verhaftung als eine "Abweichung von seinem normalen Verhalten". Das bedeutet, dass er Lil Nas nicht grundsätzlich als aggressiven Menschen betrachtet. Für das Gericht stehe das in direktem Zusammenhang mit seiner bipolaren Störung, die laut der behandelnden Klinik extreme Stimmungsschwankungen verursacht. Vor rund zwei Monaten wurde der 26-Jährige freiwillig in eine Klinik in Arizona eingewiesen und laut seiner Anwältin sei die Behandlung bereits "absolut erfolgreich".

Damit ist Lil Nas X noch einmal glimpflich davongekommen, denn im Falle einer Verurteilung hätten ihm bis zu fünf Jahre Haft gedroht. Bei der Festnahme soll er sich heftig gewehrt haben und dabei einen Beamten verletzt haben. Die Polizisten äußerten wohl den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der Vorfall scheint dem US-Amerikaner aber ein wenig den Kopf gewaschen zu haben. Nach seiner Freilassung äußerte sich sein Anwalt gegenüber US Magazine: "Montero geht es großartig, wir sind super zufrieden mit seinem Fortschritt." Montero Lamar Hill, wie Lil Nas bürgerlich heißt, ließ es sich auch nicht nehmen, seinen Fans selber Entwarnung zu geben. "Euer Girl wird okay sein, Leute. Sie wird in Ordnung sein. Sie wird in Ordnung sein", meinte er laut TMZ an seine Community gewandt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Rapper

Anzeige Anzeige