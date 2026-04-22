Rapper Lil Nas X beschreibt sich als 99 Prozent schwul

Lil Nas X (27) hat sich in einem Podcast offen über seine Sexualität geäußert. Der Musiker sagte dabei, dass er sich klar als schwul identifiziere, aber durchaus auch emotionale Gefühle für Frauen kenne. Im Podcast "Outlaws" von TS Madison beschrieb er sich selbst als "zu 99 Prozent" auf Männer ausgerichtet: "Ich bin schwul, aber wenn sich was ergibt, werde ich mich nicht zurückhalten."

Lil Nas X, der bürgerlich Montero Hill heißt, räumte ein, dass er gelegentlich Interesse an bestimmten Frauen verspüre. Auf die Frage, ob er Sex mit einer Frau haben würde, antwortete er: "Ich sage nicht, dass ich es nicht tun würde. Ich meine, wenn es zum Beispiel eine durchzechte Nacht ist, ich Spaß habe und sich was ergibt, ja, vielleicht." Gleichzeitig stellte er klar, dass seine Gefühle für Frauen "meistens emotionaler Natur" seien, "normalerweise nicht sexuell". Sex mit einer Frau habe er noch nie gehabt. Außerdem verriet er, dass er bisher lediglich zwei feste Freunde gehabt habe. In dem Podcast sprach er auch von einer persönlichen Entwicklung: "Ich musste eine neue Reise zur Selbstliebe antreten und wirklich jeden einzelnen Teil von mir akzeptieren und aufhören, ständig Veränderungen in mir erzwingen zu wollen."

Lil Nas X hatte sich im Juni 2019 öffentlich als schwul geoutet – damals über seine Social-Media-Kanäle. Kurz darauf gestand er gegenüber BBC America, er habe ursprünglich erwogen, seine sexuelle Orientierung "mit ins Grab zu nehmen". Letztlich habe er sich aber dagegen entschieden: "Ich möchte nicht mein ganzes Leben lang nicht das tun, was ich tun möchte." Der Sänger, der mit dem Hit "Old Town Road" weltberühmt wurde, hatte in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig ihm Authentizität und Selbstakzeptanz sind.

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