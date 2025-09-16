Lil Nas X verpasst Gerichtsverhandlung wegen Therapie

Musiker Lil Nas X (26) nimmt derzeit an einem stationären Therapieprogramm teil und war deshalb nicht bei einer Gerichtsverhandlung in Los Angeles anwesend. Seine Anwälte bestätigten, dass der Sänger in einer Einrichtung in einem anderen Bundesstaat behandelt wird. Die Behandlung hat laut seinem Verteidiger Drew Findling oberste Priorität und dient sowohl seinem persönlichen Wohl als auch seiner beruflichen Zukunft. Lil Nas X steht vor schweren Vorwürfen, darunter mehrere schwere Körperverletzungen gegen Polizisten, nachdem er im letzten Monat nackt auf einer Straße in Los Angeles gesichtet worden war. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Das Gericht in Los Angeles entschied, dass der Musiker außerhalb des Bundesstaates bleiben darf, solange er in der Therapie bleibt. Sollte er die Behandlung ambulant fortsetzen, müsse dies neu bewertet werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Lil Nas X bei dem Vorfall drei Polizeibeamte verletzt haben, als diese ihn festnehmen wollten. Die Vorwürfe beinhalten schwere Anschuldigungen, von denen die öffentliche Sicherheit betroffen sei, erklärte Los Angeles County District Attorney Nathan J. Hochman. Die nächste Anhörung ist laut Daily Mail für den 18. November angesetzt. Lil Nas X selbst postete bereits im August auf Instagram ein Video, in dem er seine Ängste vor der Gefängniserfahrung ausdrückte, jedoch auch versicherte: "Euer Girl wird okay sein."

Der "Old Town Road"-Star, der seit seinem musikalischen Durchbruch 2018 mit extremem Erfolg und medialer Aufmerksamkeit konfrontiert war, kämpft offenbar mit den Schattenseiten des plötzlichen Ruhms. Insider berichten, dass er Schwierigkeiten hat, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, insbesondere da er befürchtet, Menschen aus seinem Umfeld könnten ihn ausnutzen. Zudem soll er sich in Los Angeles mit fragwürdigen Persönlichkeiten umgeben haben, die in seinem Haus lebten. Sein Leben zeigte dabei zuletzt immer wieder genauso bizarre wie denkwürdige Momente. So sorgte erst kürzlich ein merkwürdiger Auftritt in der Öffentlichkeit, bei dem er in auffälliger Kleidung spontan zu performen begann, für Aufsehen. Fans und Familie hoffen, dass Lil Nas X die Unterstützung erhält, die er braucht, um diese schwierige Phase zu überwinden.

Getty Images Lil Nas X, Musiker

ActionPress Lil Nas X im August 2025

