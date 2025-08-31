Tränen um Lil Nas X: Papa weint nach Knast-Schock

Lil Nas X (26), bekannt für seinen Mega-Hit "Old Town Road", hat kürzlich mit einem bizarren Auftritt und seiner anschließenden Festnahme für Schlagzeilen in Los Angeles gesorgt. Der 26-Jährige wurde am 21. August in den frühen Morgenstunden entlang des Ventura Boulevards tanzend gesichtet – bekleidet nur mit Unterwäsche, Cowboy-Stiefeln und einem Verkehrskegel auf dem Kopf. Mehrere Clips zeigen, wie der Sänger Nicki Minajs (42) Verse aus Kanye Wests (48) "Monster" performte, bevor er völlig nackt zu sehen war. Augenzeugen riefen laut Page Six schließlich die Polizei, die ihn wegen angeblicher Aggression gegen Beamte festnahm und zunächst in ein Krankenhaus brachte. Später wurde er für vier Straftaten angeklagt.

Sein Vater, Robert Stafford, sprach nun über den psychischen Zustand seines Sohnes. In einem Interview erklärte er emotional, wie schwer es war, Lil im Gefängnis zu besuchen. "Ich konnte nicht anders, als zu weinen, als ich ihn auf der anderen Seite der Glasscheibe sah", erzählte er der Sunday Times: "Wir haben beide für einen Moment zusammen geweint." Robert betonte, dass der öffentliche Zusammenbruch der Preis des Ruhms sei. "Was du durchmachst, ist normal. Aber bei dir geschieht es vor den Augen der Welt", soll er zu seinem Sohn gesagt haben. Der Rapper selbst zeigte Reue und bat seinen Vater, allen auszurichten: "Entschuldigt, dass ihr mich so sehen musstet."

Hinter den extrovertierten Auftritten von Lil steckt oft ein tieferer persönlicher Kampf. Beim Vorfall äußerten Insider, dass der Musiker möglicherweise unter einer Überdosis litt. Ein Gericht in Los Angeles ordnete nach seiner Freilassung an, dass er Entzugs- und Therapie-Sitzungen besuchen muss. In den sozialen Medien bezeichnete er die Erfahrung als "furchteinflößend", fügte aber optimistisch hinzu: "Eure Girl wird das überstehen." Lil, der bürgerlich Montero Lamar Hill heißt, gewann in der Vergangenheit nicht nur Preise, sondern auch die Herzen seiner Fans durch seine Ehrlichkeit und Nahbarkeit. Dieser Vorfall lenkt den Fokus nun auf andere Herausforderungen des Ruhms und die Wichtigkeit mentaler Gesundheit.

Imago Lil Nas X, Grammy-Gewinner

ActionPress Lil Nas X im August 2025

Getty Images Lil Nas X, Musiker