Lil Nas X meldet sich nach Freilassung erstmals zu Wort

Lil Nas X (26) hat sich erstmals nach seiner Verhaftung zu den jüngsten Ereignissen geäußert. Der Musiker wurde am Donnerstag auf den Straßen Los Angeles' aufgegriffen, während er nur Unterwäsche und Cowboy-Stiefel trug. Dabei kam es wohl zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei, die in seiner Festnahme endete. Seit gestern ist er wieder auf freiem Fuß und beruhigt nun seine Fans auf Instagram. "Euer Girl wird schon wieder in Ordnung kommen. Sie wird schon wieder", erklärt er in seiner Story, sich auf sich selbst beziehend.

Gegen den Musiker wurden vier Anklagepunkte erhoben, darunter auch der Vorwurf der Körperverletzung eines Polizisten. Er musste über das Wochenende in Haft bleiben, bis er auf Kaution in Höhe von rund 64.000 Euro freigelassen wurde. Neben beruhigenden Worten schlägt Lil Nas X auch ernstere Töne an. "Sche*ße, das war verdammt beängstigend. Das war echt beängstigend", lässt er Revue passieren. Auch wenn er offenbar noch unter den Eindrücken der letzten Tage steht, versichert der Rapper seinen Fans mehrfach, dass es ihm gut gehen werde.

Die Fans sind schon seit längerer Zeit in Sorge um den Musiker. Im Netz machte er zuletzt immer wieder mit wirren Posts auf sich aufmerksam. Diese Sorgen sind offenbar nicht ganz unbegründet. Sucht-Experte Richard Taite äußerte im Gespräch mit dem Magazin OK! seine ernsten Bedenken zu Lil Nas Xs auffälligem Verhalten. "Kokain oder Meth sind am wahrscheinlichsten", so der Fachmann. "Desorientierung, Herumlaufen in Unterwäsche und Halluzinationen" seien seiner Einschätzung nach eindeutige Anzeichen für Drogenkonsum.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilnasx Lil Nas X, "Old Town Road"-Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X im August 2025