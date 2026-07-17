Gestresst: Prinzessin Victoria ist eine ganz normale Mama

Ob beim feierlichen Staatsbankett oder bei royalen Terminen im Namen des schwedischen Königshauses – Kronprinzessin Victoria (49) präsentiert sich der Öffentlichkeit stets perfekt gestylt und souverän. Doch wie es hinter den Kulissen des royalen Alltags aussieht, hat jetzt die Journalistin und Adelsexpertin Ebba von Sydow ausgeplaudert. Im Podcast "Sommar & Vinter i P1" erzählt sie, dass sie die 49-jährige Thronfolgerin und ihren Mann Prinz Daniel (52) regelmäßig – und zwar von einer ganz anderen Seite – erlebt: "Ich treffe Kronprinzessin Victoria und Daniel manchmal im Alltag. Wir grüßen uns oder unterhalten uns kurz", so Ebba.

Der Grund: Die Kinder von Victoria und Daniel besuchen dieselbe Privatschule wie Ebbas Nachwuchs – die beliebte Campus Manilla in Stockholm. Und wenn die Kronprinzessin ihre Kinder morgens dorthin bringt, ist von royalem Protokoll nichts zu sehen. "Ich sehe eine gestresste Gestalt in Sportkleidung. Einen zotteligen braunen Hund unter dem Arm und ein Kind an der Hand. Eine ungeschminkte Kronprinzessin mit zu einem Knoten zusammengebundenem Haar und … ja, ungefähr die gleiche Kleidung, die ich selbst dann trage. Und dann die Sicherheitsleute von Säpo im Auto", schildert die 45-jährige Journalistin ihre Begegnungen mit der Thronfolgerin. Die Autorin betont, dass man sich bei diesen Begegnungen meist nur kurz grüßt oder ein paar Worte wechselt, bevor alle wieder in ihren hektischen Morgen verschwinden.

Für Ebba hat diese Normalität eine ganz besondere Faszination: "Es macht mich glücklich, eine zukünftige Königin und einen kleinen Prinzen über den Schulhof hasten zu sehen. Genau wie alle anderen auch." Darin sieht sie den eigentlichen Reiz der modernen Monarchie: sowohl die große Bühne als auch die Nahbarkeit. "Ich glaube, dass der Glanz nötig ist und dass gerade das diese kleinen Alltagsmomente zu Geschichten macht, die die Menschen lieben", so die Adelsexpertin. Victoria ist Mutter von zwei Kindern: Prinzessin Estelle (14) und ihr jüngerer Bruder Prinz Oscar (10).

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Imago Kronprinzessin Victoria beim Victoriapreis am 14. Juli 2026 in Borgholm

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Getty Images Kronprinzessin Victoria, Mai 2025

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Imago Bei der Verleihung des Victoriapreises in Borgholm: Prinzessin Estelle, Prinzessinn Victoria, Prinz Oscar und Prinz Daniel