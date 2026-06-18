Diese "Grey's Anatomy"-Stars starten neues Podcast-Projekt

Für Fans von "Grey's Anatomy" gibt es schon bald Nachschub abseits des Serienkosmos: Camilla Luddington (42) und Jessica Capshaw (49) starten gemeinsam einen neuen Podcast. Wie das Magazin People exklusiv berichtet, bringen die beiden Schauspielerinnen ab dem 18. Juni "We Ride at Dawn(ish)" an den Start. Neue Folgen sollen dann immer donnerstags erscheinen. Veröffentlicht wird das Format über Dear Media. Camilla und Jessica, die sich einst am Set der beliebten Arztserie kennenlernten und inzwischen beste Freundinnen sind, wollen darin ganz offen über Freundschaft, Widerstandskraft und die chaotischen Seiten des Lebens sprechen.

Schon der Trailer macht deutlich, wohin die Reise gehen soll. Jessica kündigt dort mit den Worten "Wir sind zurück!" das neue Projekt an. Camilla beschreibt den Podcast laut People als Raum für "ungefilterte Gespräche" über Freundschaft, Resilienz und darüber, füreinander da zu sein, auch wenn es mal unordentlich werde. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden außerdem, dass es auch um die glamourösen und weniger glamourösen Seiten ihres Lebens als Schauspielerinnen, um Mutterschaft und um das Gefühl gehe, vieles unterwegs erst herauszufinden. Ganz grundsätzlich sei die Show für sie die Geschichte von "zwei besten Freundinnen, die sich am Set kennengelernt und nie aufgehört haben zu reden".

Dabei begann ihre Freundschaft längst nicht so harmonisch, wie sie heute wirkt. Camilla stieß 2012 als Dr. Jo Wilson zu "Grey's Anatomy", während Jessica damals bereits als Dr. Arizona Robbins Teil der Serie war. In Sophia Bushs Podcast "Work in Progress" verriet Camilla schon zuvor, dass Jessica sie anfangs nicht mochte und die Stimmung in ihrer ersten gemeinsamen Zeit "eisig" gewesen sei. Erst ein geplantes Cast-Dinner, zu dem am Ende offenbar fast niemand erschien, brachte die beiden näher zusammen. "Wir waren gezwungen, uns zu versöhnen", sagte Camilla damals. Danach habe sich alles verändert. Zuvor hatten die Schauspielerinnen bereits den Podcast "Call It What It Is" moderiert, bei dem sie auch auf Nachrichten und Fragen ihrer Hörer eingingen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Capshaw und Camilla Luddington beim iHeartRadio KIIS FM's Jingle Ball 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Capshaw und Camilla Luddington bei der Celebration of ABC's TGIT Line-up in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy"