"Grey's Anatomy": Spielt Ellen Pompeo wieder größere Rolle?

Ellen Pompeo (56) sorgt bei Grey's Anatomy-Fans für neue Hoffnung auf ein Comeback! Im Finale der 22. Staffel willigt ihre Kultfigur Meredith Grey ein, Dr. Nick Marsh, gespielt von Scott Speedman (50), zu heiraten – und sorgt damit für frischen Liebeswirbel im Grey Sloan Memorial Hospital. Wie das Magazin Us Weekly berichtet, ist Ellen zwar längst nicht mehr in jeder Folge zu sehen, bleibt der Krankenhausserie aber als ausführende Produzentin und Erzählerin treu. Offiziell ist noch nicht bestätigt, wie groß ihre Rolle in Staffel 23 sein wird – doch weil Merediths Leben weiterhin eng mit dem Klinikpersonal verknüpft ist, rechnen viele Fans mit deutlich mehr Krankenhausdrama rund um ihre Figur.

Schon 2022 hatte Ellen ihren Part in der langlebigen Ärzteserie deutlich reduziert, nachdem sie zuvor seit 2005 ununterbrochen als Meredith vor der Kamera gestanden hatte. Gegenüber Deadline stellte sie damals aber klar: "Ich werde immer ein Teil dieser Serie sein. Ich bin Produzentin. Ich habe zwei Jahrzehnte meiner Karriere in diese Serie gesteckt – sie ist mein Herz und meine Seele." In einem Interview mit Insider erzählte die Schauspielerin außerdem, sie frage sich immer wieder: "Was ist die Geschichte, die wir erzählen wollen?"

Parallel dazu schlägt Ellen beruflich einen neuen Weg ein: Für Hulu steht sie demnächst für die neue Show "Chicks" vor der Kamera. Die Familienkomödie basiert auf einer Idee von Autorin Katie Robbins, die das Projekt laut offizieller Ankündigung "speziell" für Ellen entwickelt hat. In "Chicks" spielt sie Chickie, eine Frau aus einem alten Bostoner Viertel, die nach dem Tod ihres zwielichtigen Vaters mit ihrer entfremdeten Halbschwester Doreen eine Reihe von kleinen Gaunereien startet, um über die Runden zu kommen – und sich dabei emotional näherkommt. Der Dreh der Serie soll im September in New York beginnen.

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Imago Ellen Pompeo, Schauspielerin

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Imago Ellen Pompeo als Meredith Grey für "Grey's Anatomy"

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Imago Ellen Pompeo bei den US Open in New York am 1. September 2024