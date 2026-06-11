Jason George verrät neue Details zu Rückkehr und Serien-Aus

Bei Grey's Anatomy steht nach der 22. Staffel ein großer Umbruch bevor: Kim Raver (57) und Kevin McKidd (52) verlassen die beliebte Ärzteserie nach jahrelanger Zugehörigkeit. Doch zumindest ein Cast-Mitglied kehrt mit Sicherheit zurück. Jason George (54), der seit 2010 in der Serie zu sehen ist, hat sich jetzt gegenüber dem Magazin Us zu seiner Zukunft in der Sendung geäußert. "Ich glaube, ich kann bestätigen, dass Ben zurückkommt", erklärte der Schauspieler. "Ich bin ziemlich sicher, dass ich zurückkomme."

Trotz der personellen Veränderungen hat Jason großes Vertrauen in das Kreativteam der Serie. "Sie scheuen sich nicht davor, schwierige Entscheidungen zu treffen, um die Geschichte so frisch und lebendig wie möglich zu halten. Aber sie tun es mit Respekt", betonte er. Gleichzeitig betonte er, dass er sich der Endlichkeit jeder Fernsehserie bewusst ist: "Jede Sendung, die es ins Fernsehen schafft, wird irgendwann abgesetzt. Es kommt nur darauf an, ob die Leute sie mit Respekt behandeln, während man diesen Weg geht. Das ist also mein Ding, und das ist eine gute Zeit." Für die scheidenden Kollegen Kim und Kevin fand er nur lobende Worte und bezeichnete sie als "einige der besten Menschen, die ich in meiner ganzen Zeit in Hollywood kennengelernt habe". Auch Serienschöpferin Shonda Rhimes (56) verabschiedete sich mit warmen Worten: "Kim und Kevin bringen außergewöhnliches Talent, Nuancen und Herzlichkeit in ihre Rollen als Owen und Teddy. Ihre Beiträge hinterlassen einen unauslöschlichen Eindruck bei Grey's Anatomy."

"Grey's Anatomy" feierte im Jahr 2005 auf dem Sender ABC seine Premiere und gehört damit zu den am längsten laufenden Dramaserien der amerikanischen Fernsehgeschichte. Neben Jason sind auch die Originalbesetzungsmitglieder Ellen Pompeo (56), Chandra Wilson (56) und James Pickens Jr. (71) nach wie vor ein Teil der Serie. Jason selbst hat die Welt von "Grey's Anatomy" sogar miterweitert: Als Teil des Ensembles des Spin-offs "Station 19" war er auch dort über viele Jahre eine feste Größe. Wie er im Interview zudem verriet, habe er seinen Anruf zur Teilnahme am Spin-off damals ganz anders interpretiert: "Ich dachte, es sei ein Anruf, bei dem es heißt: 'Tut uns leid, Mann, wir schreiben Ben aus der Serie raus.'"

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Getty Images Jason George, Schauspieler

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Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller

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Getty Images Jason George, Schauspieler