Pausiert: Wann geht die 22. "Grey's Anatomy"-Staffel weiter?

Deutsche Grey's Anatomy-Fans müssen sich nach sechs Folgen der neuen Staffel in Geduld üben: Die 22. Staffel der beliebten Ärzteserie macht auf Disney Plus, Joyn und im Free-TV eine Sendepause. Folge 7, die regulär am 10. Juni auf Disney Plus hätte erscheinen sollen, ist dort bislang noch nicht verfügbar – und auch auf Joyn sowie im TV auf sixx fehlt die neue Episode noch. Laut den Branchenportalen TV Wunschliste und fernsehserien.de soll es erst am 15. Juli auf Joyn weitergehen. Parallel dazu soll Folge 7 dann voraussichtlich auch auf Disney Plus verfügbar sein, während der Fernsehsender sixx die Episode eine Woche später, am 22. Juli, ausstrahlen soll. Während der Warterei dürfen sich Fans jedoch schon auf ein weiteres Franchise freuen: Ein neues Spin-off, das in Westtexas spielt, soll Mitte 2027 anlaufen.

Die Pause hängt vermutlich damit zusammen, dass die US-Ausstrahlung beim Heimatsender ABC nach Episode 6 ebenfalls eine mehrwöchige Unterbrechung einlegte – und die Deutschlandpremiere diesem Muster zu folgen scheint. Wer die neuen Folgen nicht abwarten möchte, kann sie im Originalton bereits bei Prime Video kaufen. Die 22. Staffel, die hierzulande am 6. Mai mit den ersten zwei Episoden auf Disney Plus startete, umfasst insgesamt 18 Episoden. Inhaltlich startet die Staffel mit einem Knall: Im Mittelpunkt steht eine verheerende Explosion im Grey Sloan Memorial Hospital. Der Trailer stellt dramatisch die Frage "Who Will Survive" – also: Wer wird überleben? Besonders um Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, 56) und Atticus Lincoln, gespielt von Chris Carmack (45), bangen die Fans, denn nach der Explosion fehlt von beiden jede Spur.

Zur Besetzung der neuen Staffel: Ellen Pompeo (56) ist zwar nach ihrem weitgehenden Rückzug ab Staffel 19 nur noch gelegentlich vor der Kamera zu sehen, bleibt aber als Produzentin und für das ikonische Voice-over an Bord. Chandra Wilson kehrt als Dr. Miranda Bailey zurück, ebenso James Pickens Jr. (71), Camilla Luddington (42) und Caterina Scorsone (44). Auch Alexis Floyd (32), Harry Shum Jr. (44) und Natalie Morales (41) gehören zum Cast der neuen Staffel. Und Jason George (54), der seit 2010 als Ben Warren zur Serie gehört, hat gegenüber dem Magazin Us bereits bestätigt, dass er ebenfalls dabei ist. Dass die Staffel für einige Charaktere die letzte sein wird, ist indes schon bekannt: Kim Raver (spielt die Herz-Thorax-Chirurgin Dr. Teddy Altman) und Kevin McKidd (spielt den Trauma-Chirurgen Dr. Owen Hunt) verlassen die Serie nach der 22. Staffel.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

ActionPress Meredith Grey (Ellen Pompeo) in "Grey's Anatomy"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller