Liebes-Aus: Vanessa Schmitt ist schon über Ex Raúl hinweg

Vanessa Schmitt (30) hat sich nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung zu Raúl Richter (39) erstmals offen über ihren aktuellen Gefühlszustand geäußert. In einem Interview mit Joyn anlässlich ihres Auftritts in der neuen Staffel von Beauty & The Nerd, die ab dem 27. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen ist, spricht das Model darüber, wie es ihr nach der Trennung von dem Schauspieler geht. "Mir geht es heute wirklich gut", versichert sie, räumt aber auch ein: "Die Trennung war damals natürlich nicht leicht, aber mittlerweile habe ich das komplett verarbeitet." Das TV-Abenteuer ist für sie dabei zu einem echten Neustart geworden.

Die vergangenen Monate hätten ihr geholfen, viel über sich selbst zu lernen. Heute schaue sie ohne Zweifel zurück und voller Zuversicht nach vorn, so die Influencerin. "Es war genau richtig so. Manchmal muss sich eine Tür schließen, damit sich eine neue öffnen kann", erklärt Vanessa. Diese neue Tür könnte sich womöglich bei "Beauty & The Nerd" öffnen: In der Show findet sie in Beauty-Kollege Angelo Carlucci (37) schnell jemanden, der sie zum Lachen bringt und ihr zuhört. Die beiden kannten sich bereits vor der Sendung über Instagram. "Nach meiner Trennung war es schön, jemanden zum Reden und Lachen zu haben", erzählt sie.

Für Vanessa ist "Beauty & The Nerd" viel mehr als bloße Ablenkung vom Herzschmerz. Die Blondine will eine Seite von sich zeigen, die viele bislang nicht kennen und hofft vor allem auf neue Blickwinkel – etwa durch ihren Nerd-Partner, der ihr helfen soll, Situationen aus völlig anderen Perspektiven zu sehen. Besonders am Herzen liegt ihr die Botschaft, dass sich niemand verstellen müsse, um gemocht zu werden: "Jeder darf so sein, wie er ist, und genau das macht einen besonders." Auch Raúl hatte sich zuletzt nach der Trennung öffentlich zu Wort gemeldet, als es um seine Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love ging. Damals stellte er klar, dass er sich nach dem Ende der langjährigen Beziehung nicht direkt in die nächste feste Partnerschaft stürzen wollte. Damit zeigen sich beide inzwischen in einer Phase des Umbruchs, in der sie ihren Blick nach vorn richten.

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Raúl Richter und Vanessa Schmitt in Berlin

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Vanessa Schmitt bei der Premiere des Musical Aladdin

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ProSieben Die Beautys der neuen Staffel "Beauty & The Nerd", 2026