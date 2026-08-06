Fans aufgepasst: Dann startet "Wer wird Millionär?" wieder

Für alle Quizfans gibt es endlich ein konkretes Datum: Günther Jauch (70) beendet seine Sommerpause noch in diesem Monat und meldet sich mit neuen Folgen von Wer wird Millionär? auf dem Bildschirm zurück. Wie RTL bekannt gegeben hat, startet die neue Staffel am Montag, dem 31. August 2026, um 20:15 Uhr. Zum Auftakt bekommen die Zuschauer zunächst eine reguläre Ausgabe zu sehen, in der die Kandidaten ihr Wissen unter Beweis stellen und um die Million spielen. Für den weiteren Jahresverlauf hat der Sender außerdem größere Aktionen angekündigt: Geplant sind die 3-Millionen-Euro-Woche sowie ein neues Prominenten-Special, das im Rahmen des RTL-Spendenmarathons über die Bühne gehen soll.

Dass das Interesse an dem Quizklassiker weiterhin riesig ist, zeigte sich schon vor wenigen Tagen. Am Montagabend zeigte RTL eine Wiederholung der Spezialausgabe zum 25-jährigen Jubiläum – und im Schnitt schalteten fast drei Millionen Menschen ein. Beim Gesamtpublikum entsprach das laut DWDL einem Marktanteil von 18,3 Prozent, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 14,8 Prozent. Auch die Bilanz des laufenden Jahres fällt für die Show stark aus: Im ersten Halbjahr 2026 verfolgten durchschnittlich rund 2,8 Millionen Zuschauer die Sendung, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei knapp 14 Prozent. In der Spitze erreichte das Format sogar 20,1 Prozent, die meistgesehene Folge kam auf etwa 3,8 Millionen Zuschauer.

"Wer wird Millionär?" läuft mittlerweile seit 27 Jahren im deutschen Fernsehen und ist mit Günther, der kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte, nach wie vor eine feste Größe im Programm. Der Sender setzt in der kommenden Saison aber nicht nur auf den Quizklassiker: Auch "Schlauer als Alle" mit Sonja Zietlow (58) soll weitergehen. Das Format aus dem Haus Tresor TV wurde Anfang 2025 erstmals getestet und erzielte dabei solide Einschaltquoten. Wann die neuen Ausgaben mit der Moderatorin genau zu sehen sind, ließ RTL bislang allerdings offen.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

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