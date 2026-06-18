Nach Colberts Exit: Auch Jimmy Kimmel zittert um seinen Job

Nachdem CBS die Kultshow "The Late Show With Stephen Colbert" abgesetzt hat, macht sich auch Jimmy Kimmel (58) Gedanken über seine eigene Zukunft im Late-Night-Fernsehen. In einem Interview mit dem Magazin Vulture sprach der Moderator jetzt offen darüber, dass die üblichen Vertragsverhandlungen mit dem Sender ABC diesmal noch gar nicht richtig in Gang gekommen sind – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon längst hätten laufen sollen. "Es ist eine ungewöhnliche Situation, aber ich habe noch ein Jahr in meinem Vertrag, und dem habe ich zugestimmt", erklärte Jimmy.

Das Aus für seinen Kollegen Stephen Colbert hat den Moderator sichtlich mitgenommen. "Ich fühle mich dadurch ein wenig besiegt", gestand Jimmy gegenüber Vulture. "In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass ich meiner eigenen Zukunft ins Gesicht schaue." Dennoch will er die aktuelle Krise im Late-Night-TV nicht einfach hinnehmen. Die Zuschauerzahlen seien nämlich keineswegs so schlecht, wie oft behauptet werde: "Es schauen viel mehr Menschen Late-Night-TV als je zuvor, wenn man die Zahl der Aufrufe berücksichtigt, die ich und meine Kollegen jeden Tag online bekommen, und unsere linearen Fernsehquoten hinzurechnet." Sein Vertrag läuft noch bis Mai 2027 – ob er danach verlängern oder aufhören wird, ließ Jimmy offen. "Freiheit ist das, was ich mehr als alles andere möchte. Ich möchte angeln gehen", scherzte er.

Jimmys langjährige Produzentin Erin Irwin verriet gegenüber Vulture, dass das Thema Abgang beim Moderator schon länger präsent ist. "Er spricht schon eine Weile davon, zu gehen", so Irwin. Sie hoffe zwar, dass die Show bis zur Präsidentschaftswahl 2028 weiterläuft – ob Jimmy das allerdings auch so sehe, sei sie sich nicht sicher. Ihr Fazit: "Er ist müde." Jimmy Kimmel moderiert "Jimmy Kimmel Live!" seit 2003 und gehört damit zu den dienstältesten Late-Night-Hosts der USA.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert bei den Emmy Awards, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025