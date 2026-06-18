Neunter Jahrestag: Brenda Song ist Macaulays große Liebe

Zum neunten Jahrestag ihrer Beziehung hat Macaulay Culkin (45) seiner Partnerin Brenda Song (38) eine besondere Liebeserklärung gemacht. Vor Kurzem teilte der Schauspieler auf Instagram ein Foto, das die beiden im passenden Rosa-Outfit zeigt – er im Anzug, sie im Kleid. Dazu schrieb er: "Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Es ist neun Jahre her, dass mein Leben sich für immer verändert hat." Weiter heißt es in dem rührenden Post: "Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass ich an jedem fünften Tag meines Lebens die Ehre hatte, neben der Liebe meines Lebens aufzuwachen. Ich bedaure nur, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbracht haben." Auch Macaulays Kollege Walton Goggins (54), mit dem er in der Serie "Fallout" zusammenarbeitet, hinterließ unter dem Post einen Kommentar und schrieb: "Guter Mann… weiser Mann. Ein großer Meilenstein für euch beide."

Macaulay und Brenda lernten sich 2017 am Set des Films "Changeland" kennen, der von Seth Green (52) geschrieben und inszeniert wurde. Aus dem gemeinsamen Dreh in Thailand wurde zunächst eine enge Freundschaft – und dann mehr. Die Schauspielerin erinnerte sich in einem Auftritt bei Live with Kelly and Mark daran, dass sie anfangs gar nicht daran gedacht hatte, sich in ihren Co-Star zu verlieben: "Er war wie mein bester Freund, und ich dachte, ist er jetzt mein BFF für diesen Film? Und dann, nach ein paar Wochen, dachte ich: Ich glaube, ich habe einen Crush auf ihn." Heute sind die beiden Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen. Ihr älterer Sohn Dakota ist fünf Jahre alt, der jüngere Carson kam 2022 zur Welt. Ebenfalls 2022 wurde ihre Verlobung bekannt. Zuletzt verriet Brenda im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34), dass Macaulay ihr im August des vergangenen Jahres erneut einen Antrag gemacht habe.

Brenda blickt mit viel Humor auf die Anfänge der Beziehung zurück. Denn eigentlich war es Greens Ehefrau Clare Grant, die sie damals zum Flirten mit Macaulay ermutigt hatte. "Mein Flirt wurde zu einer neunjährigen Beziehung und zwei Kindern. Der längste Flirt meines Lebens", scherzte sie laut dem Magazin People. Beide gelten als ehemalige Kinderstars: Macaulay wurde in den frühen 1990er-Jahren mit dem Weihnachtsklassiker Kevin – Allein zu Haus weltberühmt, Brenda war als Teenager in verschiedenen Disney-Produktionen zu sehen. Zuletzt standen beide wieder verstärkt vor der Kamera – und auch gemeinsam: Macaulay hatte Kurzauftritte in der Netflix-Serie "Running Point", in der Brenda eine der Hauptrollen spielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song posieren im Anzug und schwarzem Pailletten-Abendkleid auf dem blauen Teppich der Premiere von Netflix' "Running Point"

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei den Golden Globe Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Academy Museum Gala 2024