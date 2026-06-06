Ex-Koch packt über Michael Jackson und Macaulay Culkin aus

In einer neuen Dokumentarserie über den verstorbenen Popsänger Michael Jackson (†50) werden erschütternde Vorwürfe laut. In "Michael Jackson: The Verdict" behauptet Jacksons ehemaliger Koch Phillip LeMarque, er habe den Musiker im Jahr 1991 dabei beobachtet, wie er den damals zehnjährigen Schauspieler Macaulay Culkin (45) während eines gemeinsamen Spieleabends begrapscht haben soll, berichtet das OK Magazin. Laut LeMarque soll Jackson den Jungen auf dem Schoß gehalten und eine Hand in dessen Hose gesteckt haben. Diese Vorwürfe seien bereits im Jahr 2005 erstmals öffentlich geworden.

Macaulay selbst bestritt jedoch stets, jemals unangemessen berührt worden zu sein. Zwar räumte er ein, als Kind regelmäßig auf Jacksons Neverland Ranch übernachtet zu haben – auch im selben Bett wie der Sänger –, doch sexuelle Übergriffe habe es nie gegeben. "Ich habe ihn nie etwas Unangemessenes mit jemandem tun sehen", sagte er laut der Dokumentation. Dem Familienanwalt der Jacksons, Brian Oxman, soll Macaulay damals sogar aktiv seine Unterstützung angeboten haben. "Macaulay Culkin sagte: 'Ich werde für ihn da sein, Brian! Ich werde aussagen! Ich habe es ihnen tausendmal gesagt und werde es ihnen erneut sagen!'", erinnerte sich Oxman in der Doku. Jackson wurde in dem Verfahren schließlich freigesprochen. Darüber hinaus enthüllt die Dokumentation weitere schwere Vorwürfe: Ein ehemaliger Mitarbeiter namens Vincent Amen schildert, Jacksons Freund Frank Cascio habe ihm eine Tasche mit einem illegalen Magazin gegeben, in dem Video-Empfehlungen mit nackten Kindern eingekreist waren. Cascio soll ihm erklärt haben, Jackson habe die Inhalte bestellt und sich gemeinsam mit ihm angesehen.

Michael Jackson und Macaulay galten in den frühen 1990er-Jahren als enges Duo. Die Freundschaft zwischen dem Popstar und dem damaligen Kinderstar begann, als Macaulay noch sehr jung war. Jackson bezeichnete ihn öffentlich als einen seiner besten Freunde. Der Schauspieler wurde vor allem durch die Filmreihe "Kevin – Allein zu Haus" weltberühmt. Jackson starb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren.

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Michael Jackson und Macaulay Culkin, 1991

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Getty Images Macaulay Culkin bei der Sondervorführung von "John Candy: I Like Me" im The Montalban in Hollywood