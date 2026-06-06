So verführte Macaulay Culkin Co-Star Mandy Moore zum Trinken

Mandy Moore (42) hat jetzt ausgeplaudert, was hinter den Kulissen des Films "Saved!" aus dem Jahr 2004 so alles passiert ist – und dabei kamen einige lustige Geschichten ans Licht. In der Netflix-Show "Shut Up, Evan" von Evan Ross Katz erzählte die Sängerin und Schauspielerin, dass sie während der Dreharbeiten trotz ihres damaligen Alters Alkohol getrunken hat. Das Besondere daran: Gedreht wurde im kanadischen British Columbia, wo das gesetzliche Mindestalter für Alkohol bei 19 Jahren liegt. Mandy war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt. Verantwortlich für ihre erste Bekanntschaft mit dem ein oder anderen Drink soll kein Geringerer als ihr Kollege Macaulay Culkin (45) gewesen sein.

"Ich erinnere mich noch gut an ein bisschen minderjähriges Trinken", verriet Mandy in der Sendung. Der "Kevin – Allein zu Haus"-Star, der damals bereits volljährig war, führte sie und einige weitere Castmitglieder in die Welt der White Russians ein. Die Reaktion der Sängerin fiel positiv aus: "Milch und Alkohol? Das wurde für mich gemacht, ich liebe das! Das ist wie Eis, das ist fantastisch!" Doch nicht nur die abendlichen Drinks sorgten für unvergessliche Erinnerungen. Auch das Werfen riesiger Marshmallows vom Hotelbalkon gehörte offenbar zum Freizeitprogramm der jungen Truppe. "Wir waren Kinder! Wir haben wirklich keinen schlimmen Unfug angestellt", sagte sie. Das gesamte Dreh-Erlebnis beschrieb Mandy als "eine verrückte, verrückte, lebensverändernde Erfahrung".

In "Saved!" spielte Mandy die Rolle der Hilary Faye, der besten Freundin der Hauptfigur Mary, die von Jena Malone (41) verkörpert wurde. Neben Macaulay Culkin gehörte auch Eva Amurri Martino (41) zum Ensemble des Teenie-Films. Gegenüber People schwärmte Mandy bereits im Juni 2024 davon, wie der gesamte Cast während der Dreharbeiten im selben Hotel wohnte und ständig Zeit miteinander verbrachte. "Es war so eine lustige Sommerlager-Erfahrung. Und uns war bewusst, was wir da gerade machten", erzählte sie. Abseits der Kamera widmete sich Mandy in den vergangenen Jahren vor allem ihrer Familie – die Sängerin und Schauspielerin ist mittlerweile Mutter von drei Kindern.

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Getty Images Mandy Moore bei den Peabody Awards, 2025

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Getty Images Macaulay Culkin bei der Sondervorführung von "John Candy: I Like Me" im The Montalban in Hollywood

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Instagram / mandymooremm Mandy Moore in einem Familienfoto, November 2025