Macaulay Culkin und Brenda Song glänzen bei Filmpremiere

Macaulay Culkin (45) und Brenda Song (38) haben bei der Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Running Point" in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Das Paar erschien im Partner-Look auf dem roten bzw. "blauen" Teppich und strahlte dabei um die Wette. Brenda begeisterte in einem schwarzen, langärmeligen Dolce & Gabbana-Kleid mit Pailletten und einem Mieder im Korsettstil von Dolce & Gabbana, während Macaulay in einem schlichten dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Brille an ihrer Seite stand. Ein echter Blickfang war sein leuchtend roter Nagellack, der dem eleganten Look eine persönliche Note verlieh.

Brenda spielt in der Serie eine der Hauptrollen. Gegenüber dem Magazin People verriet sie, dass sie unbedingt dabei sein wollte, noch bevor die Show überhaupt einen Titel hatte. "Als ich hörte, dass Mindy Kaling ein namenloses Basketballprojekt mit Kate Hudson macht, dachte ich: 'Was muss ich tun? Muss ich Blut spenden, um Teil dieser Show zu sein? Das ist mein Traum'", erzählte die Schauspielerin. In der Serie, die am 23. April Premiere feiert, verkörpert sie die Stabschefin und beste Freundin der Figur von Kate Hudson.

Macaulay und Brenda lernten sich 2017 am Set des Films "Changeland" kennen und lieben. Seitdem sind sie ein Paar – und seit 2022 sogar verlobt. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Dakota, der vier Jahre alt ist, und Carson, der 2023 zur Welt kam. Dass Macaulay seine Partnerin auch bei anderen Premieren begleitet, zeigte er bereits im Februar, als er sie bei der Premiere von "Operation Taco Gary's" in Los Angeles unterstützte. Als leidenschaftliche Basketballfanatikerin wuchs Brenda übrigens mit dem Sport auf. "Ich schaue mein ganzes Leben lang Basketball. Ich bin mit Michael Jordan aufgewachsen. Mein Vater ist ein riesiger Michael-Jordan-Fan, also ein großer Chicago-Bulls-Fan", erzählte sie dem Magazin People.

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Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song posieren im Anzug und schwarzem Pailletten-Abendkleid auf dem blauen Teppich der Premiere von Netflix' "Running Point"

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Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song lächeln bei der Premiere von Netflix’ "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre in Hollywood am 15. April 2026

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Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei den Golden Globe Awards 2026