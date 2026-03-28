Macaulay Culkin kürt nun Brenda Song zu seiner Disney-Ikone

Macaulay Culkin (45) hat sich in die aktuell virale Diskussion um die größten Disney-Stars eingeschaltet – und dabei eine ganz besondere Wahl getroffen. Auf Instagram postete der Kevin – Allein zu Haus-Star ein Foto seiner langjährigen Partnerin und Schauspielkollegin Brenda Song (38) und erklärte sie kurzerhand zu seinem persönlichen Disney Channel Mount Rushmore. "Nicht, dass irgendjemand gefragt hätte, aber ich werfe meinen Hut in die Debatte. DAS ist mein Disney Channel Mount Rushmore", schrieb der Schauspieler zu einem Foto seiner Freundin. Das Foto zeigt Brenda in ihrer ikonischen Rolle als London Tipton aus der beliebten Disney-Serie "Hotel Zack und Cody", in der sie von 2005 bis 2008 mitspielte und später auch im Ableger "Zack und Cody an Bord" zu sehen war.

Die Diskussion war zuvor von der Schauspielerin Raven-Symoné angestoßen worden, die ihre persönliche Liste der größten Disney-Stars enthüllt hatte. Zu ihrem Mount Rushmore zählte sie sich selbst sowie Hilary Duff (38), Lee Thompson Young (†29) und Shia LaBeouf (39). Seitdem haben zahlreiche Fans und Promis ihre eigenen Versionen geteilt und debattieren darüber, welche Disney Channel-Stars die goldene Ära des Senders geprägt haben – ein neuer Social-Media-Trend ist entstanden. Brenda kann tatsächlich auf eine beeindruckende Disney-Karriere zurückblicken: Neben ihrer Hauptrolle in "Hotel Zack und Cody" war sie in mehreren Disney Channel Original Movies wie "Get a Clue", "Stuck in the Suburbs" und "Wendy Wu: Homecoming Warrior" zu sehen und hatte Gastauftritte in Serien wie "Das ist so Raven" und "American Dragon".

Laut Just Jared stimmten unter Macaulays Post viele Menschen seiner Wahl zu. Twitch-Streamer Kenny Knox kommentierte mit Bezug auf beliebte Witze aus "Hotel Zack und Cody": "Zu Recht, ich sage immer noch 'Prindl' und ich reiche auf jeden Fall immer noch den Teller." Auch Natalie Portman (44), die mit Macaulay befreundet ist, gefiel der Beitrag – die beiden Schauspieler waren erst kürzlich gemeinsam in Paris unterwegs gesehen worden. Macaulay und Brenda sind seit mehreren Jahren ein Paar und haben gemeinsam zwei Söhne.

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Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei den Golden Globe Awards 2026

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Getty Images Cole Sprouse, Brenda Song und Dylan Sprouse, Cast von "Hotel Zack & Cody", 2005

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Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025