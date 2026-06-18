Selten: König Charles und Anne mit Cousine Sarah in Ascot

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben auch den zweiten Tag von Royal Ascot besucht – und dabei eine besondere Begleiterin dabei gehabt. Im offenen Kutschenwagen saßen die beiden gemeinsam mit Lady Sarah Chatto und ihrem Ehemann. Bemerkenswert dabei: Sowohl Camilla als auch Sarah trugen cremefarbene Kleider mit breitem Hut, sodass die beiden Damen beim Einzug ins Rennen nahezu identisch gekleidet wirkten. Im Laufe des Tages ließ sich Sarah außerdem in Gesellschaft ihrer Cousine Prinzessin Anne (75) blicken – die beiden verfolgten gemeinsam aufmerksam das Renngeschehen, wie Hello! berichtet.

Sarah ist die Tochter der verstorbenen Schwester von Queen Elizabeth II. (†96) Prinzessin Margaret (†71) und Antony Armstrong-Jones und damit Cousine von Charles. Offizielle royale Aufgaben übernimmt sie nicht, taucht aber bei besonderen Familienmomenten immer wieder auf. Erst vor Kurzem hatte sie an der Hochzeit von Peter Phillips (48) teilgenommen, wo sie in einem weißen Hemd und einem langen dunklen Rock erschien – begleitet von ihrem Bruder David Armstrong-Jones (64) und ihrem ältesten Sohn Samuel Chatto. Zuvor war sie außerdem Teil einer Gruppe von Royals, die ins Britische Museum gereist war, um sich die finalen Entwürfe für ein Denkmal der verstorbenen Queen Elizabeth II. anzuschauen.

Zu Queen Elizabeth II. hatte Sarah eine besonders enge Verbindung. Die verstorbene Monarchin soll ihre Nichte sehr geliebt und sie regelmäßig zu ihrem privaten Rückzugsort Craigowan Lodge in Aberdeenshire mitgenommen haben. Als Prinz Philip (†99) im April 2021 starb, reiste Sarah nach Balmoral, um der Queen in ihrer Trauer beizustehen. Auch an Philips Beerdigung – damals coronabedingt auf nur 30 Personen begrenzt – nahm sie teil. Mit ihrem Cousin Charles verbindet Sarah ebenfalls eine lange Geschichte: 1981 fungierte sie bei seiner Hochzeit mit Prinzessin Diana (†36) als eine der Brautjungfern.

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Getty Images Prinzessin Anne und Lady Sarah Chatto bei Tag zwei von Royal Ascot 2026 in Ascot, England

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Getty Images König Charles und Queen Camilla beim Royal Ascot 2026

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling am Eröffnungstag von Royal Ascot 2026