Designer klärt auf: Kein Parfümfleck auf Lady Dis Brautkleid

Vor genau 45 Jahren gab Prinzessin Diana (†36) König Charles III. (77) das Jawort – bei einer prunkvollen Zeremonie im Juli 1981, die bis heute für Gesprächsstoff sorgt. Rund um ihren legendären Hochzeitstag hält sich hartnäckig ein Gerücht: Diana soll kurz vor dem Austausch der Eheringe versehentlich Parfüm auf ihr Brautkleid verschüttet haben. Nun hat sich Elizabeth Emanuel, die Designerin hinter dem ikonischen Kleid, gegenüber dem Magazin Us Weekly zu der Geschichte geäußert – und kann die Behauptung weder bestätigen noch widerlegen. "Das wird so erzählt, aber ich weiß nicht, wie wahr das ist, weil ich es nicht gesehen habe", sagt sie. "Das ist eine Geschichte, die schon lange kursiert. Ich glaube, Barbara Daly, die Make-up-Künstlerin, hat das vielleicht gesehen – aber ich weiß es nicht. Gott sei Dank wusste ich nichts davon, sonst hätte ich in Panik verfallen."

Berichten zufolge soll Diana, die ihre Hochzeit eigentlich absagen wollte, das Parfüm auf der Vorderseite ihres Kleides verschüttet und den Fleck mit der Hand verdeckt haben. Doch selbst wenn das Malheur wirklich passiert sein sollte – Elizabeth und ihr damaliger Ehemann David Emanuel waren auf genau einen solchen Notfall vorbereitet. "Wir haben einen Überrock angefertigt, damit man ihn ihr, falls es ein Problem gegeben hätte – etwa wenn sie etwas auf die Vorderseite des Brautkleides verschüttet hätte – einfach über den Kopf hätte ziehen können, und niemand hätte irgendeinen Unterschied bemerkt", erklärt Elizabeth. Am Ende musste dieser Überrock aber glücklicherweise nicht zum Einsatz kommen. Darüber hinaus verriet die Designerin, dass es sogar ein streng geheimes zweites Brautkleid gegeben hatte – für den Fall, dass das eigentliche Design vor der Hochzeit an die Öffentlichkeit gelangt wäre.

Das Kleid, das Diana an ihrem großen Tag trug, war ein aufwendiges Meisterwerk aus elfenbeinfarbenem Seidentaft und Spitze mit über 10.000 Perlen und Pailletten, einem eingenähten 18-karätigen Goldhufeisen und einer rund 7,5 Meter langen Schleppe. Um das Design bis zum letzten Moment geheim zu halten, musste das Team einige Versuchungen abwehren. "Ich habe erst viel später erfahren, dass unsere Näherinnen von Medienvertretern kontaktiert worden waren, die bereit gewesen wären, für Informationen zu zahlen, aber sie waren sehr loyal und wunderbar", erzählt Elizabeth. "Wir waren alle wie eine Familie, also hat niemand das Geheimnis verraten."

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Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana bei der Hochzeit 1981

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Prinzessin Diana und Prinz Charles bei ihrer Hochzeit 1981

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles bei ihrer Hochzeit im Juli 1981

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