Geschwisterauftritt: Prinzessin Anne mit Edward in Glasgow

Prinzessin Anne (75) und ihr Bruder Prinz Edward (62) haben gemeinsam Tag sieben der Commonwealth Games 2026 in Glasgow verfolgt – ein eher seltener Anblick. Ende Juli saßen die beiden Geschwister im Scotstoun Stadium auf der Tribüne, um die Leichtathletik- und Para-Leichtathletik-Wettbewerbe zu verfolgen, wie Hello! berichtet. Mit dabei war auch Edwards Ehefrau Sophie (61), Herzogin von Edinburgh. Das royale Trio feuerte das englische Team aus derselben Reihe heraus an, auch wenn Anne nicht direkt neben ihrem Bruder und ihrer Schwägerin saß. Ein Foto vom Ausflug zeigt Sophie, die sich lachend in Annes Richtung lehnt, während Edward seinen Blick konzentriert auf die Bahn gerichtet hält.

Anne erschien dabei in einem stylischen Outfit: Trenchcoat, blaue Jeans und eine sportliche Adidas-Sonnenbrille, die offenbar zu ihren Lieblingsaccessoires der vergangenen Jahre gehört. Für Edward ist die Teilnahme an den Commonwealth Games mehr als nur ein Höflichkeitsbesuch – er ist Vize-Schirmherr der Commonwealth Games Federation und hat nach Berichten keines der Spiele seit Edinburgh 1986 verpasst. Zu seinem royalen Engagement gehört außerdem die British Paralympic Association, der er bereits seit 2003 verbunden ist.

Gemeinsame Auftritte der Geschwister sind außerhalb großer royaler Anlässe wie Trooping the Colour oder dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham eher selten, da beide in der Regel eigene, voneinander unabhängige Termine wahrnehmen. Zuletzt waren Anne und Edward Ende Juni zusammen in Schottland zu sehen – beim Gartenfest im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, zu dem auch König Charles (77) und Königin Camilla (79) erschienen waren. Kurz zuvor hatten sich die Geschwister bereits bei Royal Ascot getroffen, wo sie gemeinsam das Pferderennen aus der Royal Box verfolgten – Anne übrigens in einem über 25 Jahre alten Kostüm. Mit von der Partie war damals auch Annes Tochter Zara Tindall (45), die mit ihrer Mutter in auffälligen Hüten für Aufsehen sorgte.

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Getty Images Anne, Princess Royal, besucht das Commonwealth-Games-Hauptquartier in Glasgow und begrüßt Freiwillige

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Getty Images Prinzessin Anne, Timothy Laurence und Hugh Graham beim Leichtathletik-Wettbewerb der Commonwealth Games in Glasgow 2026

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Getty Images Prinz Edward, Earl of Wessex, beim Commonwealth Day Gottesdienst und Empfang in London, 13. März 2017