Diese Royals nehmen am letzten königlichen Trauerzug teil!

Die Familie von Queen Elizabeth II. (✝96) wird gebührend Abschied von der Monarchin nehmen. Der Tod der ehemaligen britischen Königin hat viele Menschen in große Trauer versetzt – vor allem die engsten Familienmitglieder der Verstorbenen leiden sichtlich unter ihrem Verlust. Im Rahmen der großen Trauerfeier werden ihre Liebsten deshalb ein letztes Mal an einem royalen Trauerzug hinter dem Sarg der Queen teilnehmen. Diese royalen Familienmitglieder werden bei der königlichen Prozession dabei sein!

Am Wochenende wurde der Ablauf der heutigen Trauerfeier bekannt. Wie Just Jared berichtete, kann man daraus auch entnehmen, welche königlichen Familienmitglieder hinter dem Sarg der 96-Jährigen herlaufen werden. Demnach werde der Dean von Westminster, David Hoyle, den Trauerzug anführen und als Erster hinter den Sargträgern herlaufen. Gefolgt von König Charles III. (73) und seiner Königsgemahlin Camila (75) werden Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann Sir Timothy Laurence (67) hinter dem neuen Monarchen und seiner Frau gehen. Prinz Andrew (62) wird alleine an der Prozession teilnehmen. Prinz Edward (58) und seine Frau Sophie von Wessex (57) werden direkt hinter ihm herlaufen.

Die nächste Generation der Royals wird vom zukünftigen Thronfolger Prinz William (40) und seiner Frau Prinzessin Kate (40) angeführt. Ihre zwei ältesten Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) werden direkt hinter ihren Eltern an dem Beerdigungszug teilnehmen. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) werden hinter den Urenkeln der Verstorbenen gehen. Nach dem ältesten Enkel der Königin, Peter Philipps, und ihrem Neffen, David Armstrong-Jones (60), bilden die Cousins der Monarchin den Abschluss der königlichen Prozession.

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen wird in den Palast von Holyroodhouse getragen

Anzeige

Getty Images Die britische Königsfamilie bei der Trooping-the-Colour-Zeremonie, 2019

Anzeige

Getty Images Die Prozession vom Buckingham Palace zur Westminster Hall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de