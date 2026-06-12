Gisele Bündchen verrät: Sie wollte nie als Sexsymbol gelten

Jahrelang wurde sie als das "sexy Model" schlechthin gefeiert – doch Gisele Bündchen (45) hat jetzt verraten, dass sie dieses Image nie bewusst angestrebt hat. In einem Interview mit dem Magazin W sprach die brasilianische Topmodel-Ikone, die nach fast zwei Jahrzehnten Pause wieder das Cover des Magazins ziert, offen über ihre frühe Karriere. "Selbstvertrauen und Gesundheit können natürlich als Sinnlichkeit wahrgenommen werden, aber für mich ging es nie darum, ein bestimmtes Image zu projizieren – ich war einfach ich selbst", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Dass sie mit dem Etikett "sexy Model" versehen wurde, habe ihrer Karriere aber einen enormen Schub gegeben, gibt die 45-Jährige offen zu.

Anfangs hatte Gisele es alles andere als leicht im Modelbusiness. Absagen waren an der Tagesordnung, bis sich der Durchbruch schließlich abzeichnete. "Erst als die Leute mich mit 'der Rückkehr des sexy Models' zu verbinden begannen, gingen die Dinge schnell", erinnerte sie sich im Interview, wie das Magazin People berichtet. "Die Ablehnung hatte mir Widerstandsfähigkeit gelehrt und mir gezeigt, dass ich meinen Selbstwert nicht von den Meinungen anderer abhängig machen sollte. An einem Tag machte ich ständig Castings und hörte immer wieder 'Nein', und dann plötzlich arbeitete ich ununterbrochen." Was Menschen wirklich an ihr fasziniert habe, sei aber mehr als nur ihr Aussehen gewesen: "Es war auch meine Persönlichkeit. Ich war sehr lebendig und froh, dabei zu sein."

Auch ihr berühmter "Pferdegang", der sie auf den Laufstegen der Welt zur Legende machte, hat laut Gisele ganz natürliche Wurzeln. "Ich bin in Brasilien aufgewachsen, immer verbunden mit Sport und meinem Körper, und vielleicht liegt es daran, dass mein Gang so war", erläuterte die Dreifach-Mama im Gespräch mit W. Der Gang habe Power ausgestrahlt – und genau das sei es gewesen, was die Menschen daran fasziniert habe. Heute, nach mehr als 30 Jahren im Geschäft, geht sie ihre Karriere bewusster an: "Ich kann mir aussuchen, was ich tue, und arbeite nur mit Menschen zusammen, mit denen ich wirklich gerne Zeit verbringe." Es ist übrigens bereits das 15. Mal, dass Gisele das Cover des Magazins W ziert – diesmal für die dritte Sommer-Sonderausgabe in der Geschichte des Blattes.

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Getty Images Bei der Franca Fund Gala 2025 im Museum of Islamic Art in Doha: Gisele Bündchen

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Instagram / gisele Gisele Bündchen im September 2024

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Getty Images Gisele Bündchen, Dezember 2023