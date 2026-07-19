Im Urlaub: Gisele Bündchen zeigt intime Familienmomente

Gisele Bündchen (45) gewährt ihren Fans jetzt überraschend private Einblicke in ihren Familienurlaub auf Tahiti. Das Model teilte am Samstag auf Instagram eine Reihe von Aufnahmen von der tropischen Reise, auf der es mit seinem Ehemann Joaquim Valente (36) und seinen drei Kindern unterwegs ist. Besonders ein Foto zieht dabei die Aufmerksamkeit auf sich: Darauf ist zu sehen, wie Gisele in einem weißen Bikini mit ihrem jüngsten Sohn im klaren Wasser steht und seine Hand hält. Zu den Bildern schrieb sie begeistert: "Was für ein besonderer Ort!" Mit dabei sind auch ihre älteren Kinder Benjamin und Vivian, die auf mehreren Schnappschüssen gemeinsam mit ihrer Mutter, Joaquim und ihrem kleinen Bruder zu sehen sind.

Die geteilten Urlaubsfotos zeigen noch mehr intime Momente aus dem Familienalltag. Benjamin ist auf einem Bild mit seinem kleinen Bruder auf einem Boot zu sehen, während Vivian den Jungen auf einer weiteren Aufnahme liebevoll umarmt. Außerdem dokumentierte Gisele, wie die Familie zusammen tanzt, Fahrrad fährt und abends den Sternenhimmel bestaunt. Auch Begegnungen mit Meeresbewohnern sind Teil des Albums. Auf einem Foto hält Joaquim den Kleinen über das Wasser, während ein Rochen in der Nähe zu sehen ist.

Für Gisele ist es nur ein seltener Blick auf ihr jüngstes Familienglück. Seit der Geburt ihres dritten Kindes zeigt sie den kleinen Jungen nur gelegentlich in den sozialen Medien. Zu seinem ersten Geburtstag hatte sie im Januar bereits Familienfotos veröffentlicht und damals auf Instagram geschrieben: "Ich kann nicht glauben, dass es schon über ein Jahr her ist, seit du in unser Leben gekommen bist, um es zu segnen. Danke, Gott, für so viel." Benjamin und Vivian stammen aus Gisele Bündchens früherer Ehe mit Tom Brady (48).

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Getty Images Gisele Bündchen, Dezember 2023

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Instagram / gisele Gisle Bündchen mit ihrem Sohn

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