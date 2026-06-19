"Größte Lüge": Sidar Sahin gesteht schwere mentale Krise

Realitystar Sidar Sahin hat sich mit einem ehrlichen Video auf Instagram an seine Fans gewandt – und darin eine sehr dunkle Phase seines Lebens offenbart. In dem Clip berichtet er, wie schlecht es ihm innerlich wirklich ging, während er nach außen hin Leichtigkeit zur Schau stellte. "Mir ging es nicht gut. Und das ist nicht einfach so gesagt mit mir ging es nicht gut, sondern mir ging es wirklich nicht gut. Ich lag in meinem Bett, habe geweint und wollte einfach nicht mehr da sein", schildert er in dem Video offen.

Was er seinen Followern auf Instagram präsentierte, sei nicht die Realität gewesen. "Die Leute sehen meine Instagram-Stories, sehen mich im Fernsehen, sehen meine Highlights. Und denken, dem Typen geht es gut. Er lächelt. Er ist unterwegs. Aber das war eine Lüge", erklärt er. Über lange Zeit habe er die Schuld für seine Probleme bei anderen gesucht und nie bei sich selbst. Irgendwann habe er jedoch verstanden, was ihn wirklich schmerzt: "Nicht fehlende Liebe hat mir wehgetan, sondern mein eigenes Leben. Zu wissen, dass ich mehr wert bin, als das." Seitdem habe er begonnen, sich von Menschen zu trennen, die ihm nicht guttun, und Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen.

Heute betont der Realitystar, dass dieser Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Er beschreibt sich selbst als jemanden, der weiterhin "Baustellen" hat, nun aber Verantwortung für sein Leben übernommen hat und jeden Tag an sich arbeitet. "Tag für Tag werde ich besser. Und ich werde nicht aufgeben", hält Sidar in dem Video fest. Seine offenen Worte geben Einblick in eine sehr persönliche Seite des TV-Gesichts, das viele Zuschauer bisher vor allem aus Realityformaten wie Prominent getrennt und Are You The One? kennen.

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Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Realitystar

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Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Realitystar

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Are You The One?, RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"