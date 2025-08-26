Kein Sex mehr: Jana Klein und Sidar reflektieren Beziehung

Ex-Paar Jana Klein und Sidar Sahin, bekannt aus dem Reality-TV, haben sich bei der Sendung Prominent getrennt erneut begegnet, wo sie die Möglichkeit nutzten, über das Scheitern ihrer Beziehung zu sprechen. In emotionalen Gesprächen blickten die beiden auf die Vergangenheit zurück. Jana fragte Sidar, warum er ihr fremdgegangen sei, woraufhin dieser einräumte, dass sein Verhalten unüberlegt gewesen sei. "Ich habe mir halt wirklich einfach nichts gedacht, aber es ist dann einfach so passiert", erklärte er die Situation. Jana sprach offen darüber, wie überraschend der Seitensprung für sie kam, da die beiden zuvor ein enges Verhältnis pflegten.

Doch nicht nur die Untreue stand zwischen ihnen – auch Jana offenbarte eine Bürde, die zur Krise beitrug. Sie gestand unter Tränen, dass sie sich selbst kaum ertragen konnte und daher ihrem Partner keine Liebe schenken konnte. "Es gab Momente, da habe ich mich geschämt. Ich habe mich vor mir selbst geekelt", erklärte sie ihre Gefühlslage, die nach und nach dazu geführt habe, dass sie und Sidar nicht mehr intim sein konnten. Sidar bekannte, dass dieser Wandel vieles in der Partnerschaft zerstört habe, auch wenn er tief in seinem Herzen an ihre gemeinsame Zukunft glaubte. "Ich dachte, ich sei endlich angekommen, und du auch", so Sidar nachdenklich.

Die Beziehung der beiden Reality-Stars zeigt, wie tief persönliche Krisen und verhängnisvolle Fehlentscheidungen in einer Partnerschaft nachwirken können. Obwohl Sidar erklärte, er hätte alles für Jana getan, bleibt die Frage offen, ob es für die beiden jemals eine zweite Chance geben könnte. Janas Worte – "Vielleicht ist es das auch noch nicht gewesen. Aber eigentlich schon" – deuteten jedenfalls darauf hin, dass alte Wunden noch immer nicht verheilt sind. Die Begegnung bei "Prominent getrennt" bot beiden jedoch die Gelegenheit, ihre gemischten Gefühle auszusprechen und mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen. So bekannte Sidar sich auch dazu, dass er fremd geknutscht hatte, was Jana sichtlich gekränkt hatte.

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

Instagram / janakl__ Jana Klein und Sidar Sahin

Instagram / janakl__ Jana Klein, Influencerin

