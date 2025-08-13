Trotz Karriere in den USA: Marco Reus ergattert Job beim BVB

Marco Reus (36) kehrt zum BVB zurück – und das in einer ganz besonderen Rolle. Wie Bild verrät, wird der ehemalige Nationalspieler noch während seiner aktiven Karriere bei Los Angeles Galaxy als Markenbotschafter für Borussia Dortmund tätig sein. Nach dem Ende seiner Fußballerlaufbahn soll er dann einen offiziellen Vertrag bei seinem Ex-Klub unterschreiben. Unter anderem soll Marco große Events wie Sponsoring-Veranstaltungen oder Auslosungen im Namen des Vereins repräsentieren und dabei insbesondere den asiatischen Markt ansprechen, wo er nach wie vor eine unglaublich hohe Popularität genießt.

Mit 295 Spielen im Trikot des BVB zwischen 2012 und 2024 ist der gebürtige Dortmunder eine absolute Vereinsikone. Sein Wechsel zu Los Angeles Galaxy im Sommer 2024 hatte zwar eine kleine Ära beendet, doch die Bindung zum Klub blieb immer stark. Die Entscheidung, Reus als Gesicht des Vereins auf weltweiten Bühnen zu etablieren, scheint fast selbstverständlich. Die BVB-Führung erhofft sich laut Insidern der Boulevardzeitung so, die Bekanntheit und das Ansehen des Klubs international – vor allem in Asien – weiter auszubauen. Der 48-fache Nationalspieler wird dafür mit seiner Strahlkraft als langjähriger Borussia-Star eine zentrale Rolle spielen.

Auch privat hat sich für Marco zuletzt einiges getan. Das Leben in Kalifornien mit seiner Frau Scarlett (31) und den beiden gemeinsamen Töchtern hat ihm und seiner Familie mehr gemeinsame Zeit beschert. Scarlett verriet im Gespräch mit Gala vor wenigen Monaten, dass sie sich erst einmal an die Extrazeit gewöhnen mussten: "Das war erst mal eine Umstellung – aber eine, die wir sehr genießen." Auch an das Leben in den USA hat sich das Model schnell gewöhnt und direkt Anschluss gefunden: "Ich bin in verschiedene Mom-Groups gegangen, habe an Sportkursen teilgenommen und die deutsche Community kennengelernt. Man muss sich darauf einlassen."

Imago Marco Reus, Fußballer

Imago Marco Reus bei LA Galaxy

Imago Marco Reus und Scarlett Gartmann im Dezember 2019