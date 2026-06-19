Seltener Moment: Thorsten Schorn mit Ehemann Piero auf Event

Thorsten Schorn (50) hat sich am Mittwoch in Köln bei einem eher seltenen gemeinsamen Auftritt mit seinem Ehemann Piero gezeigt. Das Paar besuchte das Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW und posierte dort gut gelaunt auf dem roten Teppich. Bilder der beiden gibt es in der Öffentlichkeit nicht oft zu sehen, umso mehr fiel der gemeinsame Eventbesuch auf. Thorsten erschien in einem hellen Jackett mit passender Hose und einem blau gemusterten Hemd. Piero wählte dazu ein grau-beiges Jackett, eine passende Hose und ein weißes Shirt. Neben den beiden waren bei der Medienparty auch zahlreiche weitere bekannte Gesichter aus der deutschen Unterhaltungsbranche zu Gast.

Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Christoph Maria Herbst (60), der gemeinsam mit seiner Ehefrau Gisi erschien, sowie Laura Karasek (44), Henning Baum (53), Martina Hill (51) und Annette Frier (52). Wie die Film- und Medienstiftung NRW auf Instagram mitteilte, kamen rund 800 Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Medien, Kultur, Wirtschaft und Politik zusammen. Gefeiert wurde in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Die Stiftung besteht seit 35 Jahren. Sie unterstützt Produzenten, Filmemacher, Drehbuchautoren und Medienunternehmen und gilt als wichtiger Förderer für den Medienstandort Köln und Nordrhein-Westfalen.

Thorsten ist vor allem als Kommentator und als Off-Sprecher der VOX-Show Shopping Queen bekannt. Mit seinem markanten Humor polarisierte er zuletzt beim Eurovision Song Contest: Während viele Fans seinen trockenen Zynismus feierten, wünschten sich andere einen weniger spitzen Kommentar zum glamourösen Liederwettbewerb. Privat hält der Kölner Moderator seine Beziehung zu Piero weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – sein Coming-out hatte Thorsten bereits 2014 in einer Radiosendung von 1Live gefeiert.

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Imago Thorsten Schorn und sein Ehemann Piero beim Sommerfest von Film- und Medienstiftung NRW und DWDL, Juni 2026

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Imago Christoph Maria Herbst beim Sommerfest zum 35-jährigen Jubiläum der Film- und Medienstiftung NRW, Juni 2026

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Imago Thorsten Schorn bei der Verleihung des 16. Deutschen Radiopreises im Stage Theater Neue Flora, Hamburg, September 2025