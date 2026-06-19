Nach Babynews: Anne Hathaway präsentiert Babybauch am Strand

Anne Hathaway (43) erwartet ihr drittes Kind und genießt ihre Schwangerschaft offenbar in vollen Zügen. Nachdem das Babygeheimnis nun gelüftet ist, zeigt sich die Schauspielerin erstmals öffentlich mit ihrem wachsenden Babybauch. Auf neuen Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, ist die Oscar-Preisträgerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45), ihren beiden Söhnen sowie engen Freunden im französischen Saint-Tropez zu sehen. Am Strand des bekannten Jardin Tropezina präsentierte sie sich in einem bunten Bikini, kombiniert mit Strohhut und großer Sonnenbrille – ihr Babybauch war dabei deutlich sichtbar. Später wechselte sie in einen weißen Überwurf und wirkte entspannt, während sie sich mit einer Freundin unterhielt und die Gruppe gemeinsam über einen Steg spazierte.

Die Schwangerschaft hatte der Der Teufel trägt Prada-Star erst kürzlich selbst öffentlich gemacht. Auf ihrem Instagram-Account teilte Anne ein emotionales Video, in dem sie in einem luftigen weißen Kleid vor die Kamera tritt. Zu Beginn hält sie die Arme noch schützend vor ihren Bauch, bevor sie diese langsam sinken lässt und ihren wachsenden Babybauch stolz enthüllt. Anschließend beginnt sie zu strahlen, legt beide Hände auf ihren Bauch und verlässt schließlich mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht das Bild. Unterlegt ist der Clip mit dem Song "Baby I'm Yours" von Barbara Lewis, dazu schrieb sie schlicht: "x Baby, I'm Yours x".

Anne und Adam sind seit vielen Jahren ein Paar und führen ihr Familienleben überwiegend abseits der Öffentlichkeit. Der Hollywoodstar gibt nur selten private Einblicke, macht jedoch kein Geheimnis daraus, wie wichtig ihm die Rolle als Mutter ist. So erklärte sie 2022 im WSJ Magazine, dass sie sich erst durch die Mutterschaft wirklich "angekommen" gefühlt habe. Auch über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprach sie in der Vergangenheit offen und betonte, wie sehr sie gemeinsame Auszeiten mit ihren Liebsten schätzt. Urlaube wie derzeit in Saint-Tropez verbringt die 43-Jährige daher am liebsten im Kreis ihrer Familie und engsten Freunde – fernab von roten Teppichen und Filmsets.

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026

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