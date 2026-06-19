Christian Polanc und seine Partnerin Laura sind verlobt

Für Christian Polanc (48) und seine Partnerin Laura Brand-Schulz beginnt ein neues Kapitel: Der ehemalige Let's Dance-Profitänzer hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Der romantische Moment fand am 12. Juni an einem ganz besonderen Ort statt – in Sarigerme in der Türkei, wo das Paar sich einst kennengelernt hatte. Rund eine Woche später teilten die beiden die Neuigkeit mit ihrer Community und posteten emotionale Bilder des Verlobungsmoments auf Instagram. "Ja für heute, ein Ja für morgen und ein Ja für den Rest unseres Lebens", schrieb Christian dazu.

In seinem Post auf Instagram erklärte der Tänzer und Choreograf: "Manchmal findet man im Leben einen Menschen, bei dem sich alles plötzlich richtig, alles leicht und alles vollständig anfühlt." Gemeinsam blicken die beiden voller Vorfreude in die Zukunft und schreiben: "Wir haben uns versprochen, diesen Weg gemeinsam zu gehen – Hand in Hand, in guten wie in stürmischen Zeiten." Unter dem Beitrag sammelten sich daraufhin zahlreiche Glückwünsche von Freunden, Wegbegleitern und Fans.

Dass die Verlobung ausgerechnet in Sarigerme stattfand, ist kein Zufall. Dort lernte Christian Laura im Oktober 2024 kennen – während er mit einer Tanzgruppe vor Ort war. Laura machte den ersten Schritt und schrieb ihm nach dem Urlaub über Social Media. Gegenüber Gala erzählte der Tänzer damals, dass es zwischen den beiden sofort gefunkt habe. Zurück in Deutschland wuchs aus dem Urlaubsflirt eine feste Beziehung. Im vergangenen Oktober feierte das Paar sein einjähriges Jubiläum, bei dem Christian auf Instagram seine Liebe zu Laura bereits in herzlichen Worten zum Ausdruck brachte.

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Instagram / christianpolanc Laura Brand-Schulz und Christian Polanc

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Instagram / christianpolanc Christian Polanc mit Freundin Laura

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ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Christian Polanc, Profitänzer